Mỹ tấn công dữ dội vào Iran, Tehran trả đũa mãnh liệt

Đáp trả việc Iran rải thủy lôi và tấn công căn cứ Mỹ

Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích mới nhắm vào các mục tiêu của Iran hôm 1/9/2026, châm ngòi cho hành động đáp trả từ phía Iran và đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng nhất trong nhiều tuần qua của cuộc xung đột vốn đã đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao và gây ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump tại Mỹ.

Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nã tên lửa. Ảnh: IRGC.

Các cuộc tấn công này diễn ra sau một đợt giao tranh vào cuối tuần (lần đầu tiên kể từ tháng 7) và các cuộc tấn công hôm 31/8 nhắm vào 2 tàu chở dầu đang rời khỏi eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu huyết mạch toàn cầu mà Iran đã phong tỏa. Giá dầu thế giới đã tăng hơn 4 USD/thùng trong ngày 1/9, chốt phiên ở mức cao nhất trong vòng 5 tuần.

Đợt tấn công thứ hai của Mỹ trong vòng ba ngày này diễn ra sau một tháng tương đối yên ắng, khi cả Mỹ và Iran chủ yếu kiềm chế hành động quân sự và chỉ đưa ra những tuyên bố mạnh miệng nhắm vào nhau. Ông Trump gọi các cuộc tấn công hôm 1/9 là hành động đáp trả đối với những nỗ lực của Iran nhằm rải thủy lôi tại eo biển Hormuz - sau khi quân đội Mỹ tuần trước thông báo đã dọn sạch thủy lôi của Iran khỏi một tuyến đường hàng hải chiến lược - cũng như đáp trả việc Iran phóng tên lửa vào một căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan.

Tehran vẫn giữ thái độ cứng rắn, cảnh báo rằng họ sẽ ngăn chặn việc xuất khẩu dầu từ vùng Vịnh, bất chấp lời đe dọa của Tổng thống Trump về việc sẽ giáng đòn “mạnh tay” vào Iran để đáp trả các cuộc tấn công mới của nước này, cũng như cảnh báo từ Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent rằng Washington sắp áp đặt các biện pháp trừng phạt mới.

Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran thông báo rằng 5 người đã thiệt mạng và 50 người bị thương tại một đám cưới gần Sirik, một khu vực ven biển nằm ở eo biển Hormuz. Hãng tin Mehr cho biết một đứa trẻ 4 tuổi nằm trong số những người thiệt mạng. Hiện chưa có phản hồi ngay lập tức từ phía Mỹ về các thông tin này.

Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố trong một thông cáo rằng các cuộc tấn công của Mỹ sẽ càng “siết chặt phong tỏa” eo biển Hormuz - nơi từng vận chuyển 20% lượng dầu của thế giới trước khi chiến tranh nổ ra. Những lời đe dọa của Iran nhắm vào tàu thuyền không được cấp phép đã khiến phần lớn hoạt động vận chuyển bằng tàu dầu qua eo biển này bị đình trệ, đẩy giá dầu tăng cao.

“Nếu kẻ thù muốn ngăn chúng tôi xuất khẩu dầu từ vịnh Ba Tư, thì sẽ không ai có thể xuất khẩu dầu được nữa”, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf được truyền thông nước này dẫn lời phát biểu.

Dường như cả những lời đe dọa tấn công lẫn các biện pháp trừng phạt kinh tế mới đều không làm thay đổi đáng kể lập trường của Iran - quốc gia đã phải chịu các lệnh trừng phạt kinh tế nặng nề trong suốt gần nửa thế kỷ qua.

Iran lập tức trả đũa, tuyên bố hạ nhiều binh sĩ Mỹ

Sau đó, còi báo động lại vang lên tại Jordan, theo đài truyền hình nhà nước. Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo hạng nặng nhắm vào căn cứ thủy quân lục chiến Mỹ tại Jordan và "tiêu diệt một số lượng lớn binh sĩ Mỹ". Hãng tin Fars của Iran gọi đây là một chiến dịch trả đũa với việc sử dụng cả tên lửa lẫn máy bay không người lái (UAV).

Hai quan chức Mỹ nói với Reuters rằng cho đến nay chưa ghi nhận thương vong nào từ cuộc tấn công của Iran vào các cơ sở tại Jordan. Các quan chức này cho biết thông tin trên dựa trên dữ liệu ban đầu và có thể thay đổi khi các cuộc tấn công của Iran vẫn đang tiếp diễn.

Quân đội Jordan cho biết hệ thống phòng không của nước này đã xử lý 13 tên lửa đạn đạo xâm nhập không phận vương quốc này. Họ thông báo 10 tên lửa đã bị đánh chặn và phá hủy, trong khi 3 quả rơi xuống các khu vực hẻo lánh, cách xa các khu dân cư.

Tròn 6 tháng xung đột Iran: Mỹ và Israel đạt được những mục tiêu nào? VOV.VN - Một chiến dịch được Mỹ và Israel thiết kế nhằm đánh gục Iran chỉ trong vài tuần lễ đã biến thành cuộc chiến kéo dài 6 tháng, tiêu tốn nhiều nguồn lực cũng như tầm ảnh hưởng của Mỹ.

Trước đó, ông Trump đã cảnh báo Iran không được trả đũa.

“Nếu quốc gia Iran trả đũa cho cuộc tấn công hoàn toàn chính đáng này, họ sẽ lại bị tấn công ở mức độ mạnh mẽ và dữ dội hơn nhiều; tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là cuộc tấn công lớn nhất - cuộc tấn công đó vẫn đang chờ sẵn, và khi nó kết thúc, sẽ chẳng còn lại mấy thứ thuộc về Cộng hòa Hồi giáo Iran nữa!”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump tỏ ý không mấy lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn khác. Mỹ và Iran từng đạt được thỏa thuận vào tháng 6 nhưng thỏa thuận này nhanh chóng đổ vỡ, chủ yếu do những bất đồng về cách hiểu đối với quyền kiểm soát của Iran tại eo biển Hormuz.

"Tôi nghĩ một thỏa thuận với họ có giá trị chẳng bằng tờ giấy dùng để viết văn bản đó. Chúng tôi đã trao cho họ rất nhiều cơ hội rồi”, ông Trump nói với Fox News.

Cựu cố vấn Mỹ: Washington có thể tấn công Iran bằng vũ khí hạt nhân khi bế tắc VOV.VN - Cựu cố vấn tổng thống Mỹ Joe Kent chia sẻ với nhà báo Mỹ Tucker Carlson rằng, Tổng thống Donald Trump có thể cân nhắc phương án tấn công hạt nhân nhằm vào Iran trong bối cảnh xuất hiện thông tin về tình trạng quân đội Mỹ thiếu hụt vũ khí thông thường.

Mỹ trút hỏa lực xuống Vệ binh Iran

Bộ tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ cho biết đợt tấn công mới nhất của Mỹ đã đánh trúng các mục tiêu của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Truyền thông Iran đưa tin về nhiều vụ tấn công, bao gồm một vụ tấn công bằng tên lửa của Mỹ gần thành phố Ahvaz và tại sân bay dân sự Jiroft ở đông nam Iran; đồng thời ghi nhận tiếng nổ tại cảng Chabahar (đông nam), thành phố cảng Bandar Abbas bên eo biển Hormuz, và Asaluyeh - một trung tâm khí đốt quan trọng trên bờ biển Vịnh Ba Tư.

Đài phát thanh truyền hình nhà nước Iran cũng đưa tin về các vụ nổ trên đảo Qeshm của Iran, nằm ở phía bắc eo biển Hormuz.

Hãng tin Fars dẫn lời phát ngôn viên IRGC tuyên bố rằng Mỹ “sẽ phải hối tiếc về các cuộc tấn công mới này”.

Cuộc xung đột kéo dài 6 tháng qua đã chuyển sang trạng thái đối đầu kinh tế trước khi xảy ra các cuộc tấn công cuối tuần qua, trong đó lực lượng Mỹ đã tấn công đảo Larak của Iran vào hôm 30/8, và Iran đáp trả bằng cách phóng tên lửa vào hai căn cứ không quân của Mỹ tại Jordan.

Trước đó, vào sáng 1/9 tại một hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Kyrgyzstan, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố rằng Tehran sẽ hồi đáp ngay lập tức nếu Washington tôn trọng các cam kết trong Bản ghi nhớ (MoU) tháng 6.

Bản ghi nhớ này tuyên bố chấm dứt giao tranh, cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người tại Iran và Lebanon kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công vào ngày 28/2. Tuy nhiên, văn bản này cũng trì hoãn giải quyết nhiều vấn đề hóc búa nhất và mở đường cho một giai đoạn đàm phán rộng hơn kéo dài 60 ngày, nhưng giai đoạn này đã trôi qua mà hai bên không đạt được thêm thỏa thuận nào.

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