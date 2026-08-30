Cựu cố vấn Mỹ: Washington có thể tấn công Iran bằng vũ khí hạt nhân khi bế tắc

Mỹ có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Iran sau khi thất bại trong việc lật đổ chính quyền Tehran bằng các phương tiện quân sự thông thường - đây là nhận định của ông Joe Kent, cựu cố vấn chống khủng bố của Tổng thống Mỹ.

Nổ bom hạt nhân. Đồ họa minh họa: Wallpaper access.

Hồi tháng 4/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đe dọa rằng “toàn bộ nền văn minh” của Iran sẽ bị hủy diệt nếu Tehran không chấp nhận các yêu cầu từ Washington. Kể từ đó, ông Trump liên tục đưa ra những lời đe dọa tương tự, tuyên bố rằng lực lượng Mỹ có thể xóa sổ cơ sở hạ tầng dân sự của Iran, bao gồm các nhà máy điện và cầu cống.

Khi xuất hiện trong chương trình podcast Mỹ Tucker Carlson hôm 28/8, ông Kent cho rằng phương án hạt nhân là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Ông nói: “Chúng ta sẽ thật khờ khạo nếu nghĩ rằng kịch bản này không thể xảy ra trong tình hình hiện nay, nhất là khi chính quyền ông Trump đang loay hoay tìm lối thoát”.

Ông Kent lưu ý rằng Tổng thống Trump đã thất bại trong việc đạt được bất kỳ mục tiêu nào - vốn liên tục thay đổi - trong cuộc xung đột với Iran, bất chấp việc huy động toàn bộ năng lực quân sự và kinh tế của Mỹ.

Lý do Nga quyết định chưa dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine VOV.VN - Nga có thể đã dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine nhưng cuối cùng chọn cách kiềm chế - nghị sĩ hàng đầu Nga, Leonid Slutsky, lãnh đạo đảng LDPR, chia sẻ với nhà báo Mỹ Tucker Carlson.

Theo ông Kent, nếu Washington vẫn quyết tâm lật đổ giới lãnh đạo Iran và ép buộc nước này phải “đầu hàng vô điều kiện”, thì Tổng thống Trump chỉ còn lại hai lựa chọn: một chiến dịch tấn công trên bộ quy mô lớn hoặc một cuộc tấn công hạt nhân.

Ông Kent nhận định với nhà báo Carlson rằng phương án đầu tiên “hoàn toàn bất khả thi” do lãnh thổ rộng lớn và dân số đông đúc của Iran.

“Nếu cứ tiếp tục kịch bản này đủ lâu, ta sẽ nhanh chóng đi đến việc cân nhắc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt”, ông Kent khẳng định. Ông phỏng đoán rằng Washington có thể chọn phương án tấn công hạt nhân hạn chế nhắm vào các cơ sở làm giàu uranium ngầm nằm sâu trong các vùng núi của Iran.

Mỹ đã đột ngột hoãn đợt tấn công gần nhất nhắm vào Iran vào cuối tháng trước, giữa lúc truyền thông đưa tin rằng Lầu Năm Góc đã gần như cạn kiệt kho dự trữ đạn dược chính xác cao và tên lửa đánh chặn.