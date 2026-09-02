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Thời sự quốc tế tối 2/9: Nga tuyên bố sát cánh cùng Iran giữa vòng vây trừng phạt

Thứ Tư, 19:30, 02/09/2026
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VOV.VN - Nga vừa tuyên bố sát cánh cùng Iran giữa vòng trừng phạt. Mỹ - Iran tiếp tục giao tranh. Lãnh đạo châu Âu và NATO phản ứng sau vụ tấn công UAV ở Đức. Quan hệ Moscow - Berlin leo thang căng thẳng sau quyết định đóng cửa Lãnh sự quán Nga tại Bonn. Ba Lan ưu tiên công nghiệp quốc phòng trong nước.

Xem thêm:

>> Máy bay Mỹ xuất kích từ tàu sân bay để oanh tạc chính xác mục tiêu Iran

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PV/VOV.VN
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