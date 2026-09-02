Thời sự quốc tế tối 2/9: Nga tuyên bố sát cánh cùng Iran giữa vòng vây trừng phạt
Thứ Tư, 19:30, 02/09/2026
VOV.VN - Nga vừa tuyên bố sát cánh cùng Iran giữa vòng trừng phạt. Mỹ - Iran tiếp tục giao tranh. Lãnh đạo châu Âu và NATO phản ứng sau vụ tấn công UAV ở Đức. Quan hệ Moscow - Berlin leo thang căng thẳng sau quyết định đóng cửa Lãnh sự quán Nga tại Bonn. Ba Lan ưu tiên công nghiệp quốc phòng trong nước.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky cảnh báo các hãng hàng không, công ty bảo hiểm và chính phủ nước ngoài rằng không phận Nga “trên thực tế sẽ bị đóng cửa” vì các máy bay không người lái (UAV) của Kiev.
VOV.VN - Liên hợp quốc hôm 1/9 cho biết công tác ứng phó hậu quả lũ quét tại Nepal đang bước sang giai đoạn mới khi số người chết và mất tích gia tăng, đồng thời các đánh giá sơ bộ ước tính lượng rác thải lên tới hơn 2,2 triệu tấn.
VOV.VN - Liên hợp quốc hôm 1/9 cho biết công tác ứng phó hậu quả lũ quét tại Nepal đang bước sang giai đoạn mới khi số người chết và mất tích gia tăng, đồng thời các đánh giá sơ bộ ước tính lượng rác thải lên tới hơn 2,2 triệu tấn.
VOV.VN - Tập đoàn pin hàng đầu Trung Quốc CATL đang đẩy mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, robot hình người, thủy điện và hàng không điện, trong nỗ lực xây dựng các động lực tăng trưởng mới khi thị trường xe điện trong nước chậm lại và cạnh tranh ngày càng gay gắt.
VOV.VN - Tập đoàn pin hàng đầu Trung Quốc CATL đang đẩy mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, robot hình người, thủy điện và hàng không điện, trong nỗ lực xây dựng các động lực tăng trưởng mới khi thị trường xe điện trong nước chậm lại và cạnh tranh ngày càng gay gắt.