Iran tuyên bố tấn công 3 tàu tại eo biển Hormuz

Thông tin Iran tấn công 3 tàu chở hàng tại eo biển Hormuz, được các nguồn chính thức của Iran công bố trưa 22/4. Các hãng thông tấn Iran gồm Nour News, Fars và Mehr, đồng loạt khẳng định Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã nổ súng vào các con tàu trên. Phương tiện mới nhất bị tập kích là tàu Euphoria, hiện đang bị mắc kẹt tại vùng bờ biển Iran. Tuy nhiên, số phận các thủy thủ trên tàu không được đề cập.

Trước đó, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đưa tin Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã bắt giữ 2 tàu nước ngoài với tên gọi MSC Francesca và Epaminodes, với cáo buộc vi phạm quy định hàng hải và gây mất an toàn. Cả hai tàu đã được lai dắt vào khu vực biển Iran.

Các vụ tấn công và bắt giữ tàu tại eo Hormuz, diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo gia hạn lệnh ngừng bắn 2 tuần đạt được hôm 8/4 giữa Mỹ và Iran, nhằm tạo điều kiện cho đàm phán được tiến hành. Tuy nhiên, Iran tuyên bố không tuân thủ việc gia hạn, đồng thời yêu cầu Mỹ lập tức dỡ bỏ phong tỏa đối với các cảng của Iran như một trong những điều kiện tiên quyết để đối thoại có thể diễn ra.