Iran tuyên bố tấn công 3 tàu tại eo biển Hormuz

Thứ Tư, 19:38, 22/04/2026
VOV.VN - Bất chấp lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn, căng thẳng tại eo biển Hormuz vẫn không thuyên giảm. Chỉ trong ít giờ sáng 22/4, Iran thông báo tấn công 3 tàu chở hàng vì không tuân thủ hợp tác.

 

Thông tin Iran tấn công 3 tàu chở hàng tại eo biển Hormuz, được các nguồn chính thức của Iran công bố trưa 22/4. Các hãng thông tấn Iran gồm Nour News, Fars và Mehr, đồng loạt khẳng định Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã nổ súng vào các con tàu trên. Phương tiện mới nhất bị tập kích là tàu Euphoria, hiện đang bị mắc kẹt tại vùng bờ biển Iran. Tuy nhiên, số phận các thủy thủ trên tàu không được đề cập.

iran tuyen bo tan cong 3 tau tai eo bien hormuz hinh anh 1
(Ảnh minh họa: Reuters)

Trước đó, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đưa tin Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã bắt giữ 2 tàu nước ngoài với tên gọi MSC Francesca và Epaminodes, với cáo buộc vi phạm quy định hàng hải và gây mất an toàn. Cả hai tàu đã được lai dắt vào khu vực biển Iran.            

Các vụ tấn công và bắt giữ tàu tại eo Hormuz, diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo gia hạn lệnh ngừng bắn 2 tuần đạt được hôm 8/4 giữa Mỹ và Iran, nhằm tạo điều kiện cho đàm phán được tiến hành. Tuy nhiên, Iran tuyên bố không tuân thủ việc gia hạn, đồng thời yêu cầu Mỹ lập tức dỡ bỏ phong tỏa đối với các cảng của Iran như một trong những điều kiện tiên quyết để đối thoại có thể diễn ra.

Bá Thi/VOV-Cairo
EU nhất trí mở rộng trừng phạt Iran
EU nhất trí mở rộng trừng phạt Iran

VOV.VN - Ngày 21/4 Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí mở rộng các biện pháp trừng phạt liên quan đến Iran, trong đó bao gồm việc nhắm tới các cá nhân và thực thể bị cho là có vai trò trong việc cản trở hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

EU nhất trí mở rộng trừng phạt Iran

EU nhất trí mở rộng trừng phạt Iran

VOV.VN - Ngày 21/4 Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí mở rộng các biện pháp trừng phạt liên quan đến Iran, trong đó bao gồm việc nhắm tới các cá nhân và thực thể bị cho là có vai trò trong việc cản trở hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Mỹ đối mặt nguy cơ cạn tên lửa sau chiến dịch Iran

VOV.VN - Mỹ đang đối mặt nguy cơ suy giảm kho dự trữ tên lửa chiến lược sau chiến dịch quân sự kéo dài với Iran, làm dấy lên lo ngại về năng lực răn đe và khả năng ứng phó trong các xung đột tương lai.

Mỹ đối mặt nguy cơ cạn tên lửa sau chiến dịch Iran

Mỹ đối mặt nguy cơ cạn tên lửa sau chiến dịch Iran

VOV.VN - Mỹ đang đối mặt nguy cơ suy giảm kho dự trữ tên lửa chiến lược sau chiến dịch quân sự kéo dài với Iran, làm dấy lên lo ngại về năng lực răn đe và khả năng ứng phó trong các xung đột tương lai.

Mỹ vấp phải “tường sắt” từ Iran, đàm phán ngừng bắn vẫn dậm chân tại chỗ

VOV.VN - Bất chấp những nỗ lực từ phía Washington và quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn của Tổng thống Donald Trump, tiến trình ngoại giao Mỹ - Iran vẫn rơi vào bế tắc trước thái độ cứng rắn của Tehran.

Mỹ vấp phải “tường sắt” từ Iran, đàm phán ngừng bắn vẫn dậm chân tại chỗ

Mỹ vấp phải “tường sắt” từ Iran, đàm phán ngừng bắn vẫn dậm chân tại chỗ

VOV.VN - Bất chấp những nỗ lực từ phía Washington và quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn của Tổng thống Donald Trump, tiến trình ngoại giao Mỹ - Iran vẫn rơi vào bế tắc trước thái độ cứng rắn của Tehran.

