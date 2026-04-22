EU nhất trí mở rộng trừng phạt Iran

Thứ Tư, 18:00, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 21/4 Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí mở rộng các biện pháp trừng phạt liên quan đến Iran, trong đó bao gồm việc nhắm tới các cá nhân và thực thể bị cho là có vai trò trong việc cản trở hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Phát biểu sau cuộc họp các Bộ trưởng ngoại giao châu Âu tại Luxembourg, Đại diện cấp cao của EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh Kaja Kallas cho biết Liên minh châu Âu đã nhất trí mở rộng phạm vi áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Iran, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn các tuyến vận tải năng lượng chiến lược. Tuy nhiên, các biện pháp cụ thể, bao gồm danh sách đối tượng bị áp dụng trừng phạt, vẫn cần được hoàn thiện trong thời gian tới.

eu nhat tri mo rong trung phat iran hinh anh 1
Đại diện cấp cao của EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh Kaja Kallas. Ảnh: Reuters

Bà Kallas cũng kêu gọi tăng cường năng lực của các sứ mệnh hải quân châu Âu tại khu vực Trung Đông. Hiện nay, lực lượng này đang tham gia bảo vệ các tuyến hàng hải quốc tế, đặc biệt tại Biển Đỏ, nơi các tàu thương mại đối mặt với nguy cơ bị tấn công từ lực lượng Houthi tại Yemen.

Động thái siết chặt trừng phạt của EU diễn ra sau khi Tehran gia tăng kiểm soát eo biển Hormuz, đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel từ cuối tháng 2/2026. Sự gián đoạn tại tuyến hàng hải then chốt này đã tác động đến khoảng 20% lưu lượng vận chuyển dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, qua đó làm gia tăng sức ép lên thị trường năng lượng quốc tế.

Việc EU mở rộng các biện pháp trừng phạt không chỉ phản ánh nỗ lực sử dụng công cụ kinh tế - ngoại giao để xử lý rủi ro an ninh, mà còn khẳng định cam kết của khối trong việc bảo đảm ổn định chuỗi cung ứng năng lượng và duy trì nguyên tắc tự do hàng hải toàn cầu.

Anh Tuyển/VOV-Paris
Tin liên quan

VOV.VN - Bất chấp những nỗ lực từ phía Washington và quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn của Tổng thống Donald Trump, tiến trình ngoại giao Mỹ - Iran vẫn rơi vào bế tắc trước thái độ cứng rắn của Tehran.

VOV.VN - Chỉ vài giờ trước khi thỏa thuận ngừng bắn hết hiệu lực, Tổng thống Mỹ Donald Trump đêm 21/4 đã tuyên bố gia hạn thêm lệnh ngừng bắn với Iran nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình tiếp tục. Tuy nhiên, phản ứng cứng rắn từ Iran đang khiến tiến trình đàm phán có thể đổ vỡ.

VOV.VN - Theo tuyên bố của quân đội Iran được Hãng tin Mehr News Agency đăng tải, tàu chở dầu Sili City của nước này đã tiến vào vùng lãnh hải Iran trong đêm sau khi đi qua Biển Arab.

