EU nhất trí mở rộng trừng phạt Iran

Phát biểu sau cuộc họp các Bộ trưởng ngoại giao châu Âu tại Luxembourg, Đại diện cấp cao của EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh Kaja Kallas cho biết Liên minh châu Âu đã nhất trí mở rộng phạm vi áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Iran, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn các tuyến vận tải năng lượng chiến lược. Tuy nhiên, các biện pháp cụ thể, bao gồm danh sách đối tượng bị áp dụng trừng phạt, vẫn cần được hoàn thiện trong thời gian tới.

Bà Kallas cũng kêu gọi tăng cường năng lực của các sứ mệnh hải quân châu Âu tại khu vực Trung Đông. Hiện nay, lực lượng này đang tham gia bảo vệ các tuyến hàng hải quốc tế, đặc biệt tại Biển Đỏ, nơi các tàu thương mại đối mặt với nguy cơ bị tấn công từ lực lượng Houthi tại Yemen.

Động thái siết chặt trừng phạt của EU diễn ra sau khi Tehran gia tăng kiểm soát eo biển Hormuz, đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel từ cuối tháng 2/2026. Sự gián đoạn tại tuyến hàng hải then chốt này đã tác động đến khoảng 20% lưu lượng vận chuyển dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, qua đó làm gia tăng sức ép lên thị trường năng lượng quốc tế.

Việc EU mở rộng các biện pháp trừng phạt không chỉ phản ánh nỗ lực sử dụng công cụ kinh tế - ngoại giao để xử lý rủi ro an ninh, mà còn khẳng định cam kết của khối trong việc bảo đảm ổn định chuỗi cung ứng năng lượng và duy trì nguyên tắc tự do hàng hải toàn cầu.