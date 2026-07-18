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Ấn Độ bác chỉ trích của cựu Bộ trưởng Nhật Bản về dự án đường sắt cao tốc

Thứ Bảy, 08:51, 18/07/2026
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VOV.VN - Ngày 17/7, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã lên tiếng bác bỏ phát biểu của cựu Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản cho rằng phía Ấn Độ là nguyên nhân khiến dự án đường sắt cao tốc hợp tác giữa hai nước chậm tiến độ, đồng thời khẳng định các nhận định này “không phù hợp với thực tế” và chỉ phản ánh quan điểm cá nhân.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal cho biết, các cuộc trao đổi giữa Ấn Độ và Nhật Bản về dự án đường sắt cao tốc nối hai thành phố Mumbai và Ahmedabad của Ấn Độ vẫn đang tiến triển tích cực, không có bất đồng như những phát biểu của cựu Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Hideki Makihara. Theo ông, tiến độ dự án chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, trong đó có đại dịch COVID-19 và những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

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Ảnh minh họa: NDTV

Trước đó, trong một bài viết trên mạng xã hội X, cựu Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản cho rằng, quá trình đàm phán giữa hai bên thiếu nhất quán, một số cam kết không được thực hiện và việc Ấn Độ đẩy mạnh phát triển công nghệ đường sắt cao tốc trong nước đã góp phần làm chậm tiến độ dự án.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ khẳng định, hai nước vẫn duy trì hợp tác chặt chẽ và đã thống nhất phương án triển khai mới. Theo đó, khi đoạn đầu tiên của tuyến đường sắt cao tốc Mumbai - Ahmedabad dự kiến đi vào khai thác năm 2027, tuyến sẽ sử dụng đoàn tàu cao tốc do Ấn Độ chế tạo. Sau khoảng bốn năm, Nhật Bản sẽ cung cấp thế hệ tàu Shinkansen E10 mới nhất để khai thác trên tuyến khi dòng tàu này được đưa vào vận hành thương mại. Toàn bộ hạ tầng và tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến vẫn được xây dựng theo công nghệ Shinkansen của Nhật Bản.

Dự án đường sắt cao tốc Mumbai - Ahmedabad dài 508 km, được khởi công năm 2017 với nguồn vốn vay ưu đãi và hỗ trợ kỹ thuật từ Nhật Bản. Đây là tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Ấn Độ, được thiết kế với tốc độ khai thác tối đa 320 km/giờ, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Mumbai và Ahmedabad từ hơn 6 giờ xuống còn khoảng 2 giờ.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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