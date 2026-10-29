Theo Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD), cơn bão mang tên Arnab được phân loại là "bão xoáy rất mạnh", cấp nguy hiểm thứ ba trong thang đo bão của cơ quan này. Bão đã đổ bộ vào bang Andhra Pradesh vào rạng sáng ngày 28/10, sau đó tâm bão tiếp tục di chuyển sâu vào đất liền.

Đánh giá về mức độ thiệt hại, ông Narendra Singh Bundela, đại diện Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia Ấn Độ (NDRF) cho biết: "Bão bắt đầu đổ bộ từ khu vực ven biển Yanam. Hiện tại, Andhra Pradesh là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Cây cối gãy đổ ở nhiều nơi. Theo thông tin từ trung tâm điều hành, 31 ngôi nhà các loại đã bị hư hại và 3 người đã thiệt mạng. Bang láng giềng Odisha hiện chưa bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng mưa lớn liên tục trút xuống, các cơ quan chức năng vẫn đang được đặt trong tình trạng cảnh giác".

Bão Arnab đổ bộ bờ biển miền Đông Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Thủ hiến bang Andhra Pradesh, ông Chandrababu Naidu cho biết, mưa lớn và gió mạnh đã phá hủy ít nhất 180 ngôi nhà, làm bật gốc 220 cây xanh và gây gián đoạn nguồn cung cấp điện tại nhiều khu vực. Văn phòng Thủ hiến cũng xác nhận nguyên nhân của hai trong số ba ca tử vong là do bị cây đổ đè trúng và bị điện giật.

Tại các địa phương bị ảnh hưởng như Kakinada, chính quyền đã khẩn trương biến các trường học thành khu tạm lánh cho người dân sơ tán. Dù vậy, cuộc sống của nhiều người đang đối mặt với muôn vàn khó khăn do thiệt hại đáng kể về tài sản. Tại bang Odisha láng giềng, các lực lượng cứu hộ hiện đang tích cực huy động máy móc để dọn dẹp cây gãy đổ chắn ngang đường bộ. Toàn bộ các hoạt động đánh bắt cá đã được lệnh tạm dừng, ngư dân đưa tàu thuyền neo đậu an toàn dọc bờ biển và thu dọn ngư cụ để phòng chống bão.