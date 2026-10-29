English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bão Arnab đổ bộ bờ biển miền Đông Ấn Độ

Thứ Năm, 06:15, 29/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ít nhất 3 người thiệt mạng, hàng trăm ngôi nhà bị hư hại và mùa màng bị tàn phá nặng nề khi một cơn bão mạnh đổ bộ từ Vịnh Bengal vào bờ biển miền Đông Ấn Độ trong ngày 28/10, mang theo mưa lớn và gió giật mạnh.

Theo Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD), cơn bão mang tên Arnab được phân loại là "bão xoáy rất mạnh", cấp nguy hiểm thứ ba trong thang đo bão của cơ quan này. Bão đã đổ bộ vào bang Andhra Pradesh vào rạng sáng ngày 28/10, sau đó tâm bão tiếp tục di chuyển sâu vào đất liền.

Đánh giá về  mức độ thiệt hại, ông Narendra Singh Bundela, đại diện Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia Ấn Độ (NDRF) cho biết: "Bão bắt đầu đổ bộ từ khu vực ven biển Yanam. Hiện tại, Andhra Pradesh là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Cây cối gãy đổ ở nhiều nơi. Theo thông tin từ trung tâm điều hành, 31 ngôi nhà các loại đã bị hư hại và 3 người đã thiệt mạng. Bang láng giềng Odisha hiện chưa bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng mưa lớn liên tục trút xuống, các cơ quan chức năng vẫn đang được đặt trong tình trạng cảnh giác".

bao arnab do bo bo bien mien Dong An Do hinh anh 1
Bão Arnab đổ bộ bờ biển miền Đông Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Thủ hiến bang Andhra Pradesh, ông Chandrababu Naidu cho biết, mưa lớn và gió mạnh đã phá hủy ít nhất 180 ngôi nhà, làm bật gốc 220 cây xanh và gây gián đoạn nguồn cung cấp điện tại nhiều khu vực. Văn phòng Thủ hiến cũng xác nhận nguyên nhân của hai trong số ba ca tử vong là do bị cây đổ đè trúng và bị điện giật.

Tại các địa phương bị ảnh hưởng như Kakinada, chính quyền đã khẩn trương biến các trường học thành khu tạm lánh cho người dân sơ tán. Dù vậy, cuộc sống của nhiều người đang đối mặt với muôn vàn khó khăn do thiệt hại đáng kể về tài sản. Tại bang Odisha láng giềng, các lực lượng cứu hộ hiện đang tích cực huy động máy móc để dọn dẹp cây gãy đổ chắn ngang đường bộ. Toàn bộ các hoạt động đánh bắt cá đã được lệnh tạm dừng, ngư dân đưa tàu thuyền neo đậu an toàn dọc bờ biển và thu dọn ngư cụ để phòng chống bão.

Phương Anh/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhật Bản ban hành cảnh báo nghiêm trọng trước siêu bão Champi
Nhật Bản ban hành cảnh báo nghiêm trọng trước siêu bão Champi

VOV.VN - Cơn bão số 30 (có tên gọi quốc tế là Champi) đang tiến gần đến quần đảo Sakishima thuộc tỉnh Okinawa, kèm theo mưa lớn và gió giật dữ dội. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đang kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác để đảm bảo an toàn.

Nhật Bản ban hành cảnh báo nghiêm trọng trước siêu bão Champi

Nhật Bản ban hành cảnh báo nghiêm trọng trước siêu bão Champi

VOV.VN - Cơn bão số 30 (có tên gọi quốc tế là Champi) đang tiến gần đến quần đảo Sakishima thuộc tỉnh Okinawa, kèm theo mưa lớn và gió giật dữ dội. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đang kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác để đảm bảo an toàn.

Lũ lụt và sạt lở đất ở Philippines làm hơn 30 người thiệt mạng
Lũ lụt và sạt lở đất ở Philippines làm hơn 30 người thiệt mạng

VOV.VN - Lũ lụt và sạt lở đất do mưa gió mùa gây ra, cộng hưởng với 4 cơn bão nhiệt đới trong tháng này khiến hơn 30 người thiệt mạng, chủ yếu tại khu vực Luzon, Philippines. Trong khi đó, một vùng áp thấp khả năng cao sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hôm 30/8.

Lũ lụt và sạt lở đất ở Philippines làm hơn 30 người thiệt mạng

Lũ lụt và sạt lở đất ở Philippines làm hơn 30 người thiệt mạng

VOV.VN - Lũ lụt và sạt lở đất do mưa gió mùa gây ra, cộng hưởng với 4 cơn bão nhiệt đới trong tháng này khiến hơn 30 người thiệt mạng, chủ yếu tại khu vực Luzon, Philippines. Trong khi đó, một vùng áp thấp khả năng cao sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hôm 30/8.

Nepal kêu gọi du khách trở lại Himalaya sau lũ lụt thảm khốc
Nepal kêu gọi du khách trở lại Himalaya sau lũ lụt thảm khốc

VOV.VN - Bộ Du lịch Nepal kêu gọi du khách quốc tế không hủy bỏ các chuyến tham quan, leo núi tại dãy Himalaya; đồng thời nhấn mạnh việc khách du lịch trở lại sẽ là sự hỗ trợ lớn cho đất nước đang nỗ lực tái thiết sau thảm họa.

Nepal kêu gọi du khách trở lại Himalaya sau lũ lụt thảm khốc

Nepal kêu gọi du khách trở lại Himalaya sau lũ lụt thảm khốc

VOV.VN - Bộ Du lịch Nepal kêu gọi du khách quốc tế không hủy bỏ các chuyến tham quan, leo núi tại dãy Himalaya; đồng thời nhấn mạnh việc khách du lịch trở lại sẽ là sự hỗ trợ lớn cho đất nước đang nỗ lực tái thiết sau thảm họa.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ