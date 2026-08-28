Ít nhất 469 người thiệt mạng do lũ quét tại Nepal, Ấn Độ tăng giám sát hồ băng

Cảnh sát Nepal cho biết, Chitwan là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất, với 178 người thiệt mạng được tìm thấy. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực tìm kiếm những người mất tích, song gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi, thời tiết xấu, cơ sở hạ tầng bị phá hủy, mất điện và nhiều trở ngại khác.

Thảm họa lũ quét tại Nepal. Ảnh: ANI

Tuy nhiên, với những cảnh báo về nguy cơ lũ và sạt lở có thể tiếp tục xảy ra dọc khu vực biên giới Nepal – Trung Quốc, Hội Chữ thập đỏ Nepal cảnh báo công tác cứu hộ đang trở nên đặc biệt nguy hiểm.

Bộ Ngoại giao Nepal cũng đã lập Phòng Điều hành Khẩn cấp để phối hợp tìm kiếm, cứu nạn, xác minh thông tin và hỗ trợ lãnh sự cho công dân nước ngoài.

Hiện các nhà khoa học vẫn đang xác định nguyên nhân chính xác của thảm họa tại biên giới Nepal và Trung Quốc. Các chuyên gia cũng cảnh báo biến đổi khí hậu, với nhiệt độ gia tăng và băng tan, có thể đang làm các sông băng và địa hình vùng núi Himalaya trở nên mất ổn định hơn, qua đó làm gia tăng nguy cơ xảy ra những thảm họa tương tự.

Thảm họa lũ quét tại Nepal khiến Ấn Độ ngay lập tức có các biện pháp tăng cường giám sát các hồ băng và khu vực có nguy cơ cao, nhất là tại những khu vực miền núi giáp Nepal. Trước thảm họa kinh hoàng tại Nepal và Trung Quốc, Ấn Độ đã ngay lập tức tăng cường giám sát các hồ băng và khu vực có nguy cơ cao, nhất là những khu vực miền núi giáp Nepal.

Cơ quan Quản lý Thảm họa và Phục hồi của bang Uttarakhand, Ấn Độ cho biết chính quyền bang đang tăng cường khảo sát khoa học, theo dõi các hồ băng nhạy cảm, sông và những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở. Các cảm biến, thiết bị theo dõi mực nước và hệ thống liên lạc sẽ được tăng cường tại những khu vực cần thiết.

Chính quyền bang này cũng bắt đầu xem xét các tuyến đường sơ tán, bản đồ khu vực có khả năng bị ảnh hưởng và cơ chế cảnh báo ở cấp địa phương, nhằm giảm thiểu thiệt hại nếu xảy ra sự cố.

Tại huyện Champawat, giáp Nepal, cảnh sát, lực lượng ứng phó thảm họa và các đội quản lý thiên tai đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao. Nhà chức trách Ấn Độ đang theo dõi sát mực nước sông Kali-Sharda, đồng thời tăng cường giám sát đập Sharda, các bến sông và những khu vực ven sông nhạy cảm.