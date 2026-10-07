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Ấn Độ cùng 6 quốc gia tranh quyền đăng cai Olympic 2036

Thứ Tư, 05:10, 07/10/2026
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VOV.VN - Ấn Độ đang cùng 6 quốc gia khác, gồm Đức, Qatar, Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi và Hàn Quốc đang chạy đua giành quyền đăng cai Thế vận hội Olympic 2036. Đây là lần đầu tiên Ấn Độ chính thức theo đuổi quyền đăng cai Olympic.

Hôm qua (6/10) Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) xác nhận, 7 quốc gia đang trong quá trình đàm phán sơ bộ về khả năng đăng cai kỳ Olympic này. Theo kế hoạch, danh sách rút gọn các ứng cử viên sẽ được lập vào tháng 3/2027, trong khi quyết định cuối cùng dự kiến được đưa ra vào giữa năm 2029.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Ấn Độ chính thức theo đuổi quyền đăng cai Olympic. New Delhi đặt mục tiêu đưa Olympic đến Ấn Độ trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh phát triển thể thao và nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

An Do cung 6 quoc gia tranh quyen dang cai olympic 2036 hinh anh 1
7 quốc gia đang trong quá trình đàm phán sơ bộ về khả năng đăng cai kỳ Olympic 2036 - Ảnh minh họa: AI

Trong số các ứng viên, Đức đề xuất thành phố Munich - nơi từng đăng cai Olympic năm 1972. Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đặt Istanbul vào cuộc đua sau 5 lần thất bại trong các nỗ lực đăng cai trước đây. Nam Phi hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên tổ chức Olympic, sau khi từng đăng cai World Cup năm 2010.

Trong khi đó, Hàn Quốc từng tổ chức cả Olympic mùa Hè tại Seoul năm 1988 và Olympic mùa Đông tại Pyeongchang năm 2018. Qatar - nước từng đăng cai World Cup năm 2022, kỳ vọng trở thành quốc gia Hồi giáo đầu tiên tổ chức Olympic.

Theo quy trình mới được Ủy ban Olympic Quốc tế áp dụng từ năm nay, quá trình lựa chọn nước chủ nhà đăng cai sẽ có thêm giai đoạn đối thoại chiến lược, với sự tham gia sâu hơn của các thành viên Ủy ban Olympic Quốc tế. Các nước được lựa chọn vào nhóm ứng viên ưu tiên dự kiến sẽ được công bố sau giai đoạn đối thoại vào năm 2028.

Olympic mùa Hè 2028 sẽ được tổ chức tại Los Angeles, Mỹ, trong khi Brisbane của Australia đăng cai kỳ Olympic năm 2032.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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