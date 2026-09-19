Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam động viên Đoàn Thể thao Việt Nam dự ASIAD 2026

Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đã có buổi gặp mặt, động viên Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Á vận hội. (Ảnh: Gia Cát)

Tham dự buổi gặp mặt có Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt; Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cùng các thành viên đoàn và các vận động viên đội tuyển cầu mây.

Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết, công tác bố trí ăn, ở cho các đội tuyển đã ổn định, tình hình sức khỏe của các vận động viên được bảo đảm. Đoàn cũng chủ động triển khai các phương án hỗ trợ nhằm giúp các đội tuyển có điều kiện tốt nhất trong quá trình chuẩn bị và thi đấu.

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, một trong những khó khăn tại ASIAD 2026 là địa điểm ăn, ở của các đoàn được bố trí phân tán tại nhiều khu vực khác nhau, từ du thuyền, khu nhà ở container đến các khách sạn riêng lẻ. Điều này khiến công tác chỉ đạo, điều hành và hỗ trợ các đội tuyển gặp không ít thách thức.

Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: Gia Cát)

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Gia Cát)

Tuy nhiên, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam khẳng định, đoàn đã xây dựng các phương án phù hợp để khắc phục khó khăn, bảo đảm công tác điều hành được thông suốt, đồng thời kịp thời hỗ trợ các đội tuyển trong mọi tình huống. Trong ngày 19/9, đội tuyển bóng chuyền bãi biển và đội tuyển boxing cũng sẽ tới Nhật Bản.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết các vận động viên đang thể hiện tinh thần quyết tâm cao, sẵn sàng thi đấu với nỗ lực và khát vọng cao nhất.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam luôn sẵn sàng làm cầu nối, hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động hợp tác, đồng thời đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam trong thời gian tham dự ASIAD 2026.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Gia Cát)

Các VĐV Việt Nam tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Gia Cát)

Theo Đại sứ Phạm Quang Hiệu, tỉnh Aichi là một trong những địa phương có cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc đông đảo nhất tại Nhật Bản. Vì vậy, thành tích và hình ảnh của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD không chỉ mang ý nghĩa về chuyên môn mà còn góp phần tạo sự tự hào, khích lệ tinh thần đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản.

Đại sứ mong muốn các vận động viên thi đấu với tinh thần thể thao cao đẹp, thể hiện bản sắc Việt Nam, đoàn kết, trung thực và nỗ lực hết mình, qua đó hướng tới một kỳ ASIAD thành công.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng ân cần thăm hỏi, động viên các vận động viên trước giờ bước vào tranh tài. Ông bày tỏ kỳ vọng đối với những môn thể thao có khả năng cạnh tranh thành tích như Bắn súng, Điền kinh, Cầu mây, đồng thời lưu ý toàn đoàn cần tiếp tục làm tốt công tác hậu cần chu đáo, tính toán điểm rơi phong độ và phương pháp thi đấu phù hợp cho từng vận động viên.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Gia Cát)

Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng thăm hỏi các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam dự ASIAD 2026 tại Làng Vận động viên. (Ảnh: Gia Cát)

Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng và Đại sứ Phạm Quang Hiệu chụp ảnh lưu niệm với các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam dự ASIAD 2026. (Ảnh: Gia Cát)

Chủ tịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh vai trò của đội ngũ huấn luyện viên trong việc hỗ trợ sát sao, giúp vận động viên duy trì trạng thái tốt nhất về chuyên môn và tâm lý trong từng thời điểm thi đấu.

Thay mặt Ủy ban Olympic Việt Nam và với tình cảm của người đã gắn bó lâu năm với ngành thể thao, Chủ tịch Nguyễn Văn Hùng gửi lời chúc sức khỏe, may mắn và thi đấu thành công tới toàn thể cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên Đoàn Thể thao Việt Nam.

Ông nhấn mạnh quyết tâm của toàn đoàn khi bước vào ASIAD 2026 là nỗ lực thi đấu, phấn đấu giành thành tích, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Bên cạnh kết quả chuyên môn, mỗi thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam cần góp phần lan tỏa tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết và hình ảnh đẹp của con người Việt Nam tại đấu trường thể thao lớn nhất châu lục.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam tặng Đoàn Thể thao Việt Nam 100 triệu đồng.

ASIAD 2026 sẽ chính thức khai mạc tại Aichi - Nagoya lúc 16h chiều 19/9 (theo giờ Hà Nội), mở ra hành trình tranh tài của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Nhật Bản.