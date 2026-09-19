English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam động viên Đoàn Thể thao Việt Nam dự ASIAD 2026

Thứ Bảy, 12:35, 19/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 19/9, tại Làng Vận động viên ASIAD 2026 (Nhật Bản), Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đã có buổi gặp mặt, động viên Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Á vận hội.

chu tich Uy ban olympic viet nam dong vien Doan the thao viet nam du asiad 2026 hinh anh 1
Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đã có buổi gặp mặt, động viên Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Á vận hội. (Ảnh: Gia Cát)

Tham dự buổi gặp mặt có Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt; Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cùng các thành viên đoàn và các vận động viên đội tuyển cầu mây.

Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết, công tác bố trí ăn, ở cho các đội tuyển đã ổn định, tình hình sức khỏe của các vận động viên được bảo đảm. Đoàn cũng chủ động triển khai các phương án hỗ trợ nhằm giúp các đội tuyển có điều kiện tốt nhất trong quá trình chuẩn bị và thi đấu.

 

 

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, một trong những khó khăn tại ASIAD 2026 là địa điểm ăn, ở của các đoàn được bố trí phân tán tại nhiều khu vực khác nhau, từ du thuyền, khu nhà ở container đến các khách sạn riêng lẻ. Điều này khiến công tác chỉ đạo, điều hành và hỗ trợ các đội tuyển gặp không ít thách thức.

chu tich Uy ban olympic viet nam dong vien Doan the thao viet nam du asiad 2026 hinh anh 2
Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: Gia Cát)
chu tich Uy ban olympic viet nam dong vien Doan the thao viet nam du asiad 2026 hinh anh 3
Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Gia Cát)

Tuy nhiên, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam khẳng định, đoàn đã xây dựng các phương án phù hợp để khắc phục khó khăn, bảo đảm công tác điều hành được thông suốt, đồng thời kịp thời hỗ trợ các đội tuyển trong mọi tình huống. Trong ngày 19/9, đội tuyển bóng chuyền bãi biển và đội tuyển boxing cũng sẽ tới Nhật Bản.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết các vận động viên đang thể hiện tinh thần quyết tâm cao, sẵn sàng thi đấu với nỗ lực và khát vọng cao nhất.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam luôn sẵn sàng làm cầu nối, hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động hợp tác, đồng thời đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam trong thời gian tham dự ASIAD 2026.

chu tich Uy ban olympic viet nam dong vien Doan the thao viet nam du asiad 2026 hinh anh 4
Đại sứ Phạm Quang Hiệu phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Gia Cát)
chu tich Uy ban olympic viet nam dong vien Doan the thao viet nam du asiad 2026 hinh anh 5
Các VĐV Việt Nam tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Gia Cát)

Theo Đại sứ Phạm Quang Hiệu, tỉnh Aichi là một trong những địa phương có cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc đông đảo nhất tại Nhật Bản. Vì vậy, thành tích và hình ảnh của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD không chỉ mang ý nghĩa về chuyên môn mà còn góp phần tạo sự tự hào, khích lệ tinh thần đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản.

Đại sứ mong muốn các vận động viên thi đấu với tinh thần thể thao cao đẹp, thể hiện bản sắc Việt Nam, đoàn kết, trung thực và nỗ lực hết mình, qua đó hướng tới một kỳ ASIAD thành công.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng ân cần thăm hỏi, động viên các vận động viên trước giờ bước vào tranh tài. Ông bày tỏ kỳ vọng đối với những môn thể thao có khả năng cạnh tranh thành tích như Bắn súng, Điền kinh, Cầu mây, đồng thời lưu ý toàn đoàn cần tiếp tục làm tốt công tác hậu cần chu đáo, tính toán điểm rơi phong độ và phương pháp thi đấu phù hợp cho từng vận động viên.

chu tich Uy ban olympic viet nam dong vien Doan the thao viet nam du asiad 2026 hinh anh 6
Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Gia Cát)
chu tich Uy ban olympic viet nam dong vien Doan the thao viet nam du asiad 2026 hinh anh 7
Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng thăm hỏi các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam dự ASIAD 2026 tại Làng Vận động viên. (Ảnh: Gia Cát)
chu tich Uy ban olympic viet nam dong vien Doan the thao viet nam du asiad 2026 hinh anh 8
Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng và Đại sứ Phạm Quang Hiệu chụp ảnh lưu niệm với các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam dự ASIAD 2026. (Ảnh: Gia Cát)

Chủ tịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh vai trò của đội ngũ huấn luyện viên trong việc hỗ trợ sát sao, giúp vận động viên duy trì trạng thái tốt nhất về chuyên môn và tâm lý trong từng thời điểm thi đấu.

Thay mặt Ủy ban Olympic Việt Nam và với tình cảm của người đã gắn bó lâu năm với ngành thể thao, Chủ tịch Nguyễn Văn Hùng gửi lời chúc sức khỏe, may mắn và thi đấu thành công tới toàn thể cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên Đoàn Thể thao Việt Nam.

Ông nhấn mạnh quyết tâm của toàn đoàn khi bước vào ASIAD 2026 là nỗ lực thi đấu, phấn đấu giành thành tích, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Bên cạnh kết quả chuyên môn, mỗi thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam cần góp phần lan tỏa tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết và hình ảnh đẹp của con người Việt Nam tại đấu trường thể thao lớn nhất châu lục.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam tặng Đoàn Thể thao Việt Nam 100 triệu đồng.

ASIAD 2026 sẽ chính thức khai mạc tại Aichi - Nagoya lúc 16h chiều 19/9 (theo giờ Hà Nội), mở ra hành trình tranh tài của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Nhật Bản.

CTV Gia Cát/VOV.VN
Từ Nagoya, Nhật Bản
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ tứ kết ASIAD 2026
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ tứ kết ASIAD 2026

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ tứ kết ASIAD 2026, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Trung Quốc.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ tứ kết ASIAD 2026

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ tứ kết ASIAD 2026

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ tứ kết ASIAD 2026, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Trung Quốc.

Kịch bản giúp U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết ASIAD 2026
Kịch bản giúp U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết ASIAD 2026

VOV.VN - U23 Việt Nam nắm quyền tự quyết tấm vé vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026 trước khi bước vào lượt trận cuối ở bảng C gặp U23 Uzbekistan.

Kịch bản giúp U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết ASIAD 2026

Kịch bản giúp U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết ASIAD 2026

VOV.VN - U23 Việt Nam nắm quyền tự quyết tấm vé vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026 trước khi bước vào lượt trận cuối ở bảng C gặp U23 Uzbekistan.

Hôm nay (19/9) chính thức khai mạc ASIAD 2026
Hôm nay (19/9) chính thức khai mạc ASIAD 2026

VOV.VN - Hôm nay (19/9), lễ khai mạc ASIAD 2026 sẽ diễn ra tại Nagoya (Nhật Bản), chính thức đánh dấu sự mở màn của Á vận hội lần thứ 20.

Hôm nay (19/9) chính thức khai mạc ASIAD 2026

Hôm nay (19/9) chính thức khai mạc ASIAD 2026

VOV.VN - Hôm nay (19/9), lễ khai mạc ASIAD 2026 sẽ diễn ra tại Nagoya (Nhật Bản), chính thức đánh dấu sự mở màn của Á vận hội lần thứ 20.

ĐT nữ Việt Nam sẵn sàng đấu Thái Lan để giành vé tứ kết ASIAD 2026
ĐT nữ Việt Nam sẵn sàng đấu Thái Lan để giành vé tứ kết ASIAD 2026

VOV.VN - Sáng 18/9, ĐT nữ Việt Nam rời Shizuoka, di chuyển tới Osaka để chuẩn bị cho lượt trận cuối bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026 gặp ĐT nữ Thái Lan. Đây là trận đấu có ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu giành vé vào tứ kết của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

ĐT nữ Việt Nam sẵn sàng đấu Thái Lan để giành vé tứ kết ASIAD 2026

ĐT nữ Việt Nam sẵn sàng đấu Thái Lan để giành vé tứ kết ASIAD 2026

VOV.VN - Sáng 18/9, ĐT nữ Việt Nam rời Shizuoka, di chuyển tới Osaka để chuẩn bị cho lượt trận cuối bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026 gặp ĐT nữ Thái Lan. Đây là trận đấu có ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu giành vé vào tứ kết của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

VTV chính thức sở hữu bản quyền ASIAD 2026
VTV chính thức sở hữu bản quyền ASIAD 2026

VOV.VN - VTV chính thức công bố sở hữu bản quyền ASIAD 2026. Các môn thi đấu của Á vận hội lần thứ 20 sẽ được trực tiếp trên các kênh VTV6 và VTV7.

VTV chính thức sở hữu bản quyền ASIAD 2026

VTV chính thức sở hữu bản quyền ASIAD 2026

VOV.VN - VTV chính thức công bố sở hữu bản quyền ASIAD 2026. Các môn thi đấu của Á vận hội lần thứ 20 sẽ được trực tiếp trên các kênh VTV6 và VTV7.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế