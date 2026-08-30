Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 30/8: Thái Lan vô địch châu Á, giành vé dự Olympic

Tối 30/8, trận chung kết giải bóng chuyền nữ châu Á 2026 diễn ra giữa 2 đội Thái Lan và Trung Quốc. Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng nhỉnh hơn về trình độ, Trung Quốc đang nhận định là đội có nhiều khả năng chiến thắng.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Thái Lan. (Ảnh: FIVB).

Tuy nhiên, với việc đội vô địch sẽ có vé trực tiếp đến Olympic Los Angeles 2028, Thái Lan đã thể hiện sự quyết tâm rất lớn và có được sự chủ động ngay từ set 1 với liên tiếp những điểm số dẫn trước và cuối cùng thắng 25-20.

Không muốn chấp nhận thất bại, đội chủ nhà Trung Quốc vùng lên mạnh mẽ ở 2 set sau khiến đại diện Đông Nam Á gặp rất nhiều khó khăn. Các cầu thủ Trung Quốc có được chiến thắng ở set 2 và set 3 với các tỷ số 25-11 và 25-13.

Ở tình thế khó khăn, HLV ĐT Thái Lan - Kiattipong có những sự điều chỉnh khi cử nhân sự theo chắn sát chủ công Wu Mengjie của đội chủ nhà.

Chính điều đó cùng với sự bùng nổ của Sasipaporn đã giúp Thái Lan chơi trên cơ đội chủ nhà ở 2 set tiếp theo và giành thắng lợi 25-18, 15-10.

Đánh bại đội chủ nhà sau hơn 2 giờ thi đấu, ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan không chỉ bảo vệ thành công chức vô địch châu Á mà còn lần đầu tiên có được tấm vé đén với sân chơi Olympic.