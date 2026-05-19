Ấn Độ khẳng định tiếp tục mua dầu Nga bất chấp sức ép từ các lệnh trừng phạt

Thứ Ba, 14:39, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ấn Độ ngày 18/5 khẳng định sẽ tiếp tục nhập khẩu dầu thô từ Nga nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, bất kể Mỹ có gia hạn cơ chế miễn trừ trừng phạt hay không.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô New Delhi, Thứ trưởng Bộ Dầu khí Ấn Độ Sujata Sharma nhấn mạnh quyết định mua dầu từ Nga hoàn toàn dựa trên các cân nhắc thương mại và lợi ích quốc gia. Theo bà Sharma, Ấn Độ đã nhập khẩu dầu Nga trước, trong và sau khi Mỹ áp dụng các cơ chế miễn trừ trừng phạt. Vì vậy, việc Washington có tiếp tục gia hạn các biện pháp này hay không sẽ không làm thay đổi chính sách năng lượng của Ấn Độ.

An Do khang dinh tiep tuc mua dau nga bat chap suc ep tu cac lenh trung phat hinh anh 1
Ảnh minh họa: ANI

Lãnh đạo ngành dầu khí Ấn Độ cho biết ưu tiên hàng đầu của nước này là bảo đảm nguồn cung ổn định với mức giá hợp lý cho nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh. Hiện chưa có dấu hiệu thiếu hụt nguồn cung và các nhà máy lọc dầu vẫn có thể tiếp cận dầu thô từ nhiều khu vực khác nhau trên thế giới.

Tuy nhiên, dầu Nga vẫn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa nguồn cung của Ấn Độ. Trong những năm gần đây, Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Ấn Độ nhờ giá cạnh tranh, nguồn hàng ổn định và điều kiện thanh toán linh hoạt.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Tài chính Mỹ ngày 18/5 thông báo gia hạn thêm 30 ngày giấy phép miễn trừ, cho phép một số quốc gia tiếp tục tiếp cận lượng dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga đang được vận chuyển bằng đường biển mà không vi phạm các lệnh trừng phạt.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết quyết định này nhằm hỗ trợ các quốc gia phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, cơ chế miễn trừ chỉ áp dụng đối với lượng dầu đã được khai thác và đang trên đường vận chuyển, không áp dụng cho sản lượng mới. Hiện chưa rõ Ấn Độ có nằm trong danh sách được hưởng miễn trừ lần này hay không.

Giới phân tích cho rằng lập trường mới nhất của Ấn Độ cho thấy nước này sẽ tiếp tục ưu tiên tuyệt đối an ninh năng lượng và lợi ích quốc gia. Trong bối cảnh phụ thuộc lớn vào nhập khẩu dầu thô, Ấn Độ nhiều khả năng vẫn duy trì chính sách mua dầu Nga bất chấp các sức ép và biến động địa chính trị quốc tế.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
Tag: Ấn Độ Ấn Độ mua dầu Nga lệnh trừng phạt an ninh năng lượng quan hệ Nga Ấn Độ bảo đảm an ninh
Ấn Độ đạt bước tiến mới với tên lửa đạn đạo chiến lược đa đầu đạn tự dẫn

VOV.VN - Hôm qua (9/5), Ấn Độ đã thử nghiệm thành công một biến thể tiên tiến của tên lửa đạn đạo chiến lược Agni, được trang bị công nghệ có thể mang nhiều đầu đạn tự dẫn đường có khả năng tấn công các mục tiêu độc lập (MIRV).

Quân đội Ấn Độ và Campuchia khai mạc tập trận chung CINBAX-II

VOV.VN - Chiều ngày 3/5, 120 binh sĩ thuộc quân đội Ấn Độ đã có mặt tại Campuchia để tham dự cuộc tập trận song phương CINBAX-II với quân đội Hoàng gia Campuchia. Đây là nỗ lực nhằm tăng cường quan hệ quân sự và củng cố quan hệ đối tác giữa hai quốc gia.

Cháy tòa nhà ở New Delhi (Ấn Độ) khiến nhiều người thương vong

VOV.VN - Hôm nay (3/5), một vụ hỏa hoạn đã bùng phát dữ dội tại một tòa nhà 4 tầng thuộc khu Vivek Vihar, phía đông thủ đô New Delhi, Ấn Độ, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

