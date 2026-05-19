Ấn Độ khẳng định tiếp tục mua dầu Nga bất chấp sức ép từ các lệnh trừng phạt

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô New Delhi, Thứ trưởng Bộ Dầu khí Ấn Độ Sujata Sharma nhấn mạnh quyết định mua dầu từ Nga hoàn toàn dựa trên các cân nhắc thương mại và lợi ích quốc gia. Theo bà Sharma, Ấn Độ đã nhập khẩu dầu Nga trước, trong và sau khi Mỹ áp dụng các cơ chế miễn trừ trừng phạt. Vì vậy, việc Washington có tiếp tục gia hạn các biện pháp này hay không sẽ không làm thay đổi chính sách năng lượng của Ấn Độ.

Lãnh đạo ngành dầu khí Ấn Độ cho biết ưu tiên hàng đầu của nước này là bảo đảm nguồn cung ổn định với mức giá hợp lý cho nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh. Hiện chưa có dấu hiệu thiếu hụt nguồn cung và các nhà máy lọc dầu vẫn có thể tiếp cận dầu thô từ nhiều khu vực khác nhau trên thế giới.

Tuy nhiên, dầu Nga vẫn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa nguồn cung của Ấn Độ. Trong những năm gần đây, Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Ấn Độ nhờ giá cạnh tranh, nguồn hàng ổn định và điều kiện thanh toán linh hoạt.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Tài chính Mỹ ngày 18/5 thông báo gia hạn thêm 30 ngày giấy phép miễn trừ, cho phép một số quốc gia tiếp tục tiếp cận lượng dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga đang được vận chuyển bằng đường biển mà không vi phạm các lệnh trừng phạt.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết quyết định này nhằm hỗ trợ các quốc gia phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, cơ chế miễn trừ chỉ áp dụng đối với lượng dầu đã được khai thác và đang trên đường vận chuyển, không áp dụng cho sản lượng mới. Hiện chưa rõ Ấn Độ có nằm trong danh sách được hưởng miễn trừ lần này hay không.

Giới phân tích cho rằng lập trường mới nhất của Ấn Độ cho thấy nước này sẽ tiếp tục ưu tiên tuyệt đối an ninh năng lượng và lợi ích quốc gia. Trong bối cảnh phụ thuộc lớn vào nhập khẩu dầu thô, Ấn Độ nhiều khả năng vẫn duy trì chính sách mua dầu Nga bất chấp các sức ép và biến động địa chính trị quốc tế.