Quân đội Ấn Độ và Campuchia khai mạc tập trận chung CINBAX-II
VOV.VN - Chiều ngày 3/5, 120 binh sĩ thuộc quân đội Ấn Độ đã có mặt tại Campuchia để tham dự cuộc tập trận song phương CINBAX-II với quân đội Hoàng gia Campuchia. Đây là nỗ lực nhằm tăng cường quan hệ quân sự và củng cố quan hệ đối tác giữa hai quốc gia.
Theo thông tin từ lực lượng Lục quân Campuchia, cuộc tập trận song phương CINBAX-II kéo dài 15 ngày (từ 3-18/5/2026) tại Trung tâm Huấn luyện Không quân Hoàng gia Techo Sen Phnom Thom Mreas Prauv, tỉnh Kampong Speu.
Với chủ đề “Các hoạt động chống khủng bố và hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai chung”, cuộc tập trận sẽ tập trung vào các bài tập chỉ huy (CPX) và bài tập huấn luyện thực địa (FTX), mục tiêu là tăng cường khả năng tác chiến chung.
Đáng chú ý đây là lần thứ hai cuộc tập trận giữa quân đội hai nước diễn ra, sau thành công của lần đầu tiên được tổ chức tại Cộng hòa Ấn Độ vào năm 2024.