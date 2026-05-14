Cải chính

Ấn Độ lên án vụ tấn công tàu treo cờ Ấn Độ ngoài khơi Vịnh Oman

Thứ Năm, 22:44, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm nay (14/5) đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công nhằm vào một tàu hàng treo cờ Ấn Độ ngoài khơi bờ biển Oman, đồng thời khẳng định đây là hành động “không thể chấp nhận được”.

Trong tuyên bố chính thức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal nhấn mạnh, vụ tấn công nhằm vào tàu treo cờ Ấn Độ ngoài khơi Oman là “không thể chấp nhận được”. Ấn Độ lên án mạnh mẽ việc các tàu thương mại và thủy thủ dân sự tiếp tục trở thành mục tiêu tấn công.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết toàn bộ 14 thuyền viên mang quốc tịch Ấn Độ trên tàu đều an toàn sau khi được lực lượng chức năng Oman cứu hộ kịp thời. Chính phủ Ấn Độ đồng thời gửi lời cảm ơn tới chính quyền Oman vì sự hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả.

An Do len an vu tan cong tau treo co An Do ngoai khoi vinh oman hinh anh 1
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal (Ảnh ANI)

Truyền thông khu vực dẫn nguồn tin cấp cao Ấn Độ chiều nay (14/5) cho biết một tàu hàng mang cờ Ấn Độ đã bị tấn công và chìm tại vịnh Oman ngày 13/5. Theo nguồn tin, tàu mang cờ Ấn Độ với tên gọi Haji Ali, bị tập kích khi đang trong hải trình di chuyển từ Somali tới cảng Sharjah của UAE. Vị trí xảy ra vụ việc thuộc vùng biển Oman, bên trong vịnh Oman. Vũ khí sử dụng trong cuộc tấn công không được đề cập.

Nguồn tin khẳng định tàu Haji Ali đã bị cháy và sau đó bị chìm. Toàn bộ 14 thủy thủ trên tàu đã được lực lượng Bảo vệ Bờ biển của Oman giải cứu và đưa về cảng Dibba của Oman. Bên thực hiện cuộc tấn công chưa được xác định.

Thông tin về vụ tàu hàng Ấn Độ bị tấn công và chìm tại vịnh Oman được công bố chỉ ít giờ sau khi Cơ quan an ninh hàng hải vương quốc Anh (UKMTO) thông báo một tàu hàng bị nghi đã bị bắt giữ ngoài khơi UAE hồi sáng nay. Phương tiện sau đó di chuyển về hướng vùng biển Iran. Tuy nhiên, danh tính con tàu cũng như tình trạng thủy thủ đoàn, chưa được công bố.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
