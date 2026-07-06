Ấn Độ: Mumbai tê liệt vì mưa lũ - hơn 15.000 nhân viên tham gia cứu hộ

Hơn 15.000 nhân viên từ các cơ quan ứng phó khẩn cấp đã được triển khai để hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Theo Cơ quan Khí tượng Ấn Độ (IMD), các khu vực Mumbai, Thane, Raigad và Palghar của bang Maharashtra được đặt trong tình trạng cảnh báo đỏ do dự báo có mưa rất lớn đến đặc biệt lớn, kèm gió mạnh có thể đạt 80 - 90km/giờ. Cơ quan Quản lý thiên tai bang Maharashtra cũng khuyến nghị các doanh nghiệp tư nhân cho nhân viên làm việc từ xa, trong khi nhiều cơ quan nhà nước không thiết yếu chỉ làm việc nửa ngày để hạn chế việc đi lại.

Đường phố Mumbai. Ảnh: ANI

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư tại Mumbai bị ngập sâu. Hệ thống đường sắt ngoại ô - phương tiện di chuyển của khoảng 7 - 8 triệu lượt hành khách mỗi ngày - hoạt động chậm lại, trong khi tuyến đường sắt Mumbai-Pune phải tạm dừng sau các vụ sạt lở đất tại khu vực Bhor Ghat. Hai tuyến cao tốc nối Mumbai với Pune cũng bị đóng cửa ở một số đoạn vì nguy cơ sạt lở. Nhiều chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Mumbai bị chậm hoặc điều chỉnh lịch trình.

Một trong những ví dụ cho thấy mức độ nghiêm trọng của đợt mưa là việc đội ngũ dabbawala - mạng lưới giao cơm trưa nổi tiếng thế giới của Mumbai, vốn hiếm khi ngừng hoạt động ngay cả trong điều kiện thời tiết bất lợi - đã quyết định tạm dừng dịch vụ trong ngày 6/7 để bảo đảm an toàn cho hàng nghìn nhân viên giao hàng.

Theo giới chức địa phương, ít nhất 6 người đã thiệt mạng trong các vụ sập nhà và cây đổ do mưa lớn. Hơn 15.000 nhân viên thuộc lực lượng cứu hộ, cảnh sát, cứu hỏa và chính quyền địa phương đã được huy động để xử lý tình trạng ngập lụt, hỗ trợ người dân và ứng phó với các sự cố phát sinh.

Sạt lở đất, làm gián đoạn giao thông. Ảnh: ANI

Để bảo đảm an toàn, nhiều trường học, cao đẳng và cơ sở giáo dục trong vùng đô thị Mumbai tiếp tục đóng cửa. Đại học Mumbai cũng thông báo hoãn toàn bộ các kỳ thi dự kiến diễn ra trong ngày 6/7 và sẽ công bố lịch thi mới sau khi thời tiết ổn định.

Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Ấn Độ, gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh trên phần lớn lãnh thổ Ấn Độ và mưa lớn có thể tiếp diễn trong vài ngày tới, đặc biệt tại khu vực ven biển phía tây và miền trung nước này. Chính quyền các bang được yêu cầu duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó với nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.