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Ấn Độ: Mumbai ngập trong mưa lớn, hàng loạt chuyến bay bị ảnh hưởng

Thứ Hai, 06:34, 06/07/2026
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VOV.VN - Mưa lớn kèm gió mạnh đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động giao thông đường bộ và hàng không tại thành phố Mumbai - thủ phủ kinh tế của Ấn Độ - trong ngày 5/7. Cơ quan Khí tượng Ấn Độ (IMD) tiếp tục duy trì cảnh báo đỏ do mưa lớn được dự báo còn kéo dài.

Sân bay quốc tế Chhatrapati Shivaji Maharaj của thành phố Mumbai, Ấn Độ đã phải tạm ngừng hoạt động trong khoảng một giờ vào sáng 5/7, để bảo đảm an toàn khi mưa lớn, gió giật lên tới gần 78 km/giờ và tầm nhìn giảm mạnh. Sau khi thời tiết cải thiện, hoạt động cất và hạ cánh tại sân bay đã được khôi phục.

Thời tiết xấu khiến 4 chuyến bay của hãng IndiGo bị hủy và 13 chuyến bay của nhiều hãng hàng không khác phải chuyển hướng hạ cánh tại các sân bay lân cận trước khi quay trở lại Mumbai. Khoảng 90% chuyến bay khởi hành bị chậm trung bình từ 65 - 75 phút, trong khi gần một nửa số chuyến bay đến cũng bị chậm giờ. Sân bay Mumbai hiện khai thác khoảng 1.000 chuyến bay mỗi ngày, nên sự cố đã ảnh hưởng đến hàng nghìn hành khách.

An Do mumbai ngap trong mua lon, hang loat chuyen bay bi anh huong hinh anh 1
Mưa lớn, kèm gió mạnh gây thiệt hại cho thành phố Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: ANI

Mưa lớn cũng gây ngập úng trên diện rộng, làm tê liệt nhiều tuyến đường và ảnh hưởng đến giao thông đường sắt đô thị. Tại khu vực Kurla, một người đàn ông 63 tuổi thiệt mạng sau khi cây đổ lên một cửa hàng. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên tranh cãi về năng lực ứng phó ngập lụt và hạ tầng đô thị của Mumbai trong mùa mưa.

An Do mumbai ngap trong mua lon, hang loat chuyen bay bi anh huong hinh anh 2
Nhiều tuyến đường ở Mumbai ngập lụt. Ảnh: ANI

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ cho biết, Mumbai đã ghi nhận lượng mưa tương đương gần 80% mức trung bình của cả tháng 7 chỉ trong 4 ngày đầu tháng. Cảnh báo đỏ vẫn được duy trì, đồng thời người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển do nguy cơ mưa cực lớn tiếp diễn trong những ngày tới.

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Bão Maysak đổ bộ Hải Nam (Trung Quốc) mang theo gió mạnh và mưa lớn

VOV.VN - Bão nhiệt đới Maysak đã đổ bộ vào bờ biển Lăng Thủy, Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, vào khoảng 18h20 ngày 3/7 (giờ địa phương). Hơn 7.000 người đã phải di dời. Mưa lớn và gió mạnh đã quét qua nhiều khu vực của Hải Nam, khiến các dịch vụ tàu hỏa phải ngừng hoạt động, nhiều chuyến bay bị hủy.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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