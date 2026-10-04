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Ấn Độ, Pakistan triệu tập đại diện ngoại giao sau vụ nổ súng ở biên giới

Chủ Nhật, 15:14, 04/10/2026
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VOV.VN - Ấn Độ và Pakistan đã triệu tập các nhà ngoại giao của nhau, sau khi lực lượng an ninh Ấn Độ nổ súng khiến 2 người Pakistan thiệt mạng tại khu vực biên giới quốc tế giữa hai nước.

Trong tuyên bố chính thức, Bộ Ngoại giao Pakistan hôm qua (3/10) cho biết, Lực lượng An ninh Biên giới Ấn Độ (BSF) đã nổ súng khiến 2 công dân Pakistan thiệt mạng và 1 người khác bị thương tại khu vực Bedian thuộc tỉnh Punjab, giáp biên giới Ấn Độ.

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Lực lượng An ninh Biên giới Ấn Độ tại khu vực biên giới Pakistan. Ảnh: ANI

Theo bộ này, Lực lượng An ninh Biên giới Ấn Độ đã sử dụng vũ lực “vô cớ” và “có động cơ” đối với dân thường không có vũ trang. Pakistan đã triệu Đại biện Lâm thời của Ấn Độ lên để phản đối vụ việc; đồng thời yêu cầu Ấn Độ điều tra vụ việc một cách minh bạch, xử lý những người chịu trách nhiệm.

Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng triệu tập đại diện ngoại giao Pakistan tại thủ New Delhi để phản đối cáo buộc của Islamabad liên quan đến vụ việc xảy ra ngày 2/10. Phía Ấn Độ cho biết 3 người đã cố gắng xâm nhập vào lãnh thổ nước này khi tiếp tục tiến về phía hàng rào biên giới, bất chấp cảnh báo và yêu cầu quay lại nhiều lần của Lực lượng An ninh Biên giới nước này. Điều này buộc Lực lượng An ninh Biên giới Ấn Độ phải nổ súng vì những người này có thể tạo ra mối đe dọa an ninh trước mắt.

Ấn Độ cũng cáo buộc Pakistan tiếp tục tạo điều kiện cho các hoạt động xâm nhập trái phép qua biên giới Ấn Độ. Ngoài ra, phía Ấn Độ nhận định, vụ việc phản ánh “một mô hình rõ ràng về việc các băng nhóm buôn bán ma túy có vũ trang hoạt động xuyên biên giới lặp đi lặp lại từ Pakistan” và kêu gọi Islamabad điều tra những gì New Delhi mô tả là hoạt động xâm nhập xuyên biên giới và buôn lậu ma túy.

Vụ việc đang làm gia tăng căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan trong bối cảnh quan hệ hai nước vẫn nhạy cảm về các vấn đề an ninh và biên giới.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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