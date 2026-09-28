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Ấn Độ đưa vào vận hành đoàn tàu đầu tiên sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng

Thứ Hai, 15:12, 28/09/2026
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VOV.VN - Ngày 27/9, Ấn Độ đã đưa vào vận hành đoàn tàu đầu tiên của nước này sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, phía Tây Ấn Độ. Sự kiện đánh dấu bước đi mới trong quá trình chuyển đổi sang sử dụng năng lượng sạch của ngành đường sắt nước này.

 

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah nhấn mạnh việc đưa đoàn tàu sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vào hoạt động là bước tiến trong đổi mới công nghệ và chuyển đổi nhiên liệu của ngành đường sắt nước này.

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Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah tại sự kiện khai trương đoàn tàu chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng LNG đầu tiên của Ấn Độ. Ảnh: ANI

Đoàn tàu được trang bị hệ thống nhiên liệu kép, kết hợp dầu diesel và LNG. Theo thiết kế, mỗi toa động lực của đoàn tàu có công suất 1.400 mã lực, được tích hợp bình chứa LNG có dung tích 2.200 lít. Hệ thống này cho phép LNG thay thế khoảng 40% lượng diesel tiêu thụ, đồng thời tiếp tục sử dụng diesel trong quá trình vận hành.

Việc kết hợp dầu diesel và LNG nhằm giảm tiêu thụ nhiên liệu truyền thống, đa dạng hóa nguồn năng lượng và hạn chế phát thải trong vận tải đường sắt. Sáng kiến này phù hợp với định hướng chuyển đổi năng lượng của Ấn Độ, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2070.

Riêng ngành đường sắt nước này đặt mục tiêu phát thải carbon ròng bằng 0 vào năm 2030 thông qua việc tập trung điện khí hóa mạng lưới, tăng sử dụng điện từ năng lượng tái tạo và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Trong lộ trình này, LNG đóng vai trò nhiên liệu chuyển tiếp, thay thế một phần diesel, góp phần giảm khí thải khi vận hành.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
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