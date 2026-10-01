Mỹ - Ấn Độ điện đàm về thỏa thuận thương mại tạm thời

Theo thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ, trong một cuộc điện đàm, Thủ tướng Modi và Tổng thống Donald Trump đã xem xét hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, quốc phòng, năng lượng và công nghệ trọng yếu. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết thúc đẩy Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn cầu Toàn diện giữa Ấn Độ và Mỹ, đồng thời nhất trí duy trì sự gắn kết chặt chẽ để tăng cường hợp tác.

Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal (bên phải) đang ở Mỹ. Ảnh: ANI

Hai bên cũng đã trao đổi quan điểm về các diễn biến khu vực và quốc tế, bao gồm cả những nỗ lực thúc đẩy hòa bình và an ninh toàn cầu.

Cuộc điện đàm diễn ra cùng thời điểm Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal đang có chuyến thăm Mỹ từ ngày 29/9 -5/10, để đàm phán về một thỏa thuận thương mại song phương “cân bằng và cùng có lợi” được đề xuất và một thỏa thuận tạm thời.

Theo kế hoạch, ông Goyal cũng tham dự cuộc họp các bộ trưởng thương mại G20 và gặp gỡ các giám đốc điều hành và lãnh đạo cấp cao từ các công ty sản xuất và công nghệ của Mỹ.

Sau nhiều tháng đàm phán, Ấn Độ và Mỹ vẫn chưa đạt được thỏa thuận thương mại, trong đó New Delhi đang tìm kiếm những điều khoản tốt hơn trong thỏa thuận được đề xuất.

Đầu tháng này, Ấn Độ cho biết họ đã thông báo với Mỹ rằng các biện pháp thuế quan mới của Mỹ liên quan đến việc Ấn Độ mua dầu của Nga có thể ảnh hưởng đến quan hệ song phương.