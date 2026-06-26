Ấn Độ siết kiểm tra chất lượng, 60.000 lao động ngành chè Nepal mất việc

Hơn 80 nhà máy và đồn điền chè tại hai vùng sản xuất trọng điểm Ilam và Jhapa của Nepal đã phải tạm ngừng hoạt động, khiến khoảng 60.000 lao động mất việc đúng vào cao điểm vụ thu hoạch.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất chè Nepal, nguyên nhân xuất phát từ việc Hội đồng Chè Ấn Độ áp dụng Quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) mới, yêu cầu tăng cường kiểm tra chất lượng đối với chè Nepal trước khi được thông quan. Các doanh nghiệp Nepal cho rằng quy định này khiến hàng hóa bị ùn ứ tại cửa khẩu trong nhiều tuần, chi phí lưu kho tăng cao, dòng tiền bị đứt gãy và buộc nhiều nhà máy phải dừng sản xuất.

Người hái chè Nepal. (Nguồn: Nepaliteatraders)

Tại các đồn điền chè ở Jhapa, không khí thu hoạch vốn nhộn nhịp nay trở nên vắng lặng. Nhiều công nhân cho biết họ mất hoàn toàn nguồn thu nhập duy nhất của gia đình. Cuộc khủng hoảng cũng lan sang các doanh nghiệp vận tải, thương lái và dịch vụ phụ trợ vốn phụ thuộc vào ngành chè.

Theo số liệu của Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp (FNCCI) tỉnh Koshi, mỗi năm Nepal sản xuất khoảng 27,4 triệu kg chè trên diện tích gần 10.000 ha, trong đó hơn 25 triệu kg được xuất khẩu sang Ấn Độ. Sự phụ thuộc lớn vào thị trường Ấn Độ khiến ngành chè Nepal đặc biệt dễ tổn thương trước những thay đổi trong chính sách thương mại.

Về phía Ấn Độ, các cơ quan chức năng khẳng định việc tăng cường kiểm tra là nhằm bảo đảm chất lượng chè nhập khẩu và ngăn chặn tình trạng trà kém chất lượng hoặc pha trộn ảnh hưởng đến uy tín ngành chè nước này. Quy định kiểm tra được áp dụng với chè nhập khẩu theo quy trình quản lý chất lượng mới, thay vì chỉ nhằm riêng vào Nepal.

Trước sức ép từ doanh nghiệp và người lao động, Chính phủ Nepal đã cam kết thúc đẩy các cuộc đàm phán với phía Ấn Độ để tháo gỡ vướng mắc. Hôm 26/6, sau khi nhận được bảo đảm từ chính phủ về các nỗ lực ngoại giao, nhiều nhà máy chè đã bắt đầu hoạt động trở lại. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cảnh báo nguy cơ vẫn chưa được giải quyết triệt để khi hơn 1,3 triệu kg chè thành phẩm vẫn tồn kho và các quy định kiểm tra mới của Ấn Độ vẫn có hiệu lực.