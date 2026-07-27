Ấn Độ thay Bộ trưởng Giáo dục, đẩy mạnh cải cách hệ thống thi cử

Ông Pralhad Joshi hiện là Bộ trưởng Các vấn đề Người tiêu dùng, Lương thực và Phân phối công cộng, đồng thời là Bộ trưởng Năng lượng mới và Tái tạo trong Chính phủ Ấn Độ. Ông là chính trị gia kỳ cựu của đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP), nhiều lần được bầu làm nghị sĩ Hạ viện từ bang Karnataka và từng đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Than đá.

Tân Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ trong ngày làm việc đầu tiên. Ảnh: ANI

Sau khi nhận nhiệm vụ mới, Tân Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ khẳng định sẽ thực hiện trọng trách theo đúng kỳ vọng của Thủ tướng Narendra Modi và người dân. Trong ngày làm việc đầu tiên trên cương vị mới, ông Pralhad Joshi đã chủ trì cuộc họp với các quan chức cấp cao của Bộ để rà soát tiến độ triển khai các chương trình trọng điểm, gồm Chính sách Giáo dục Quốc gia (NEP 2020), giáo dục số, nâng cao chất lượng giáo dục đại học và cải cách hệ thống thi tuyển.

Việc thay đổi nhân sự diễn ra sau khi ông Dharmendra Pradhan từ chức, trong bối cảnh các vụ rò rỉ đề thi đặt ra yêu cầu tăng cường cải cách hệ thống tuyển sinh và khảo thí quốc gia.

Cùng với việc kiện toàn lãnh đạo Bộ Giáo dục, Thủ tướng Narendra Modi đã công bố thành lập nhóm đặc trách cấp cao do một chuyên gia công nghệ đứng đầu nhằm xây dựng lộ trình cải cách toàn diện hệ thống khảo thí. Phát biểu trên mạng xã hội, Thủ tướng Ấn Độ nhấn mạnh: “Chính phủ đang thực hiện nhiều bước đi để bảo vệ tương lai của học sinh. Những người tìm cách hủy hoại tương lai của các em hiện đã bị bắt giữ. Chúng tôi đã thành lập các tòa án xét xử nhanh các vụ việc này và sẽ trình Quốc hội dự luật với các quy định nghiêm khắc hơn. Hệ thống thi cử phải đáng tin cậy, minh bạch và được trang bị công nghệ hiện đại. Vì vậy, chúng tôi quyết định thành lập một lực lượng đặc trách cấp cao do chuyên gia công nghệ Nandan Nilekani đứng đầu để đề xuất cải cách hệ thống khảo thí và sớm triển khai các biện pháp bảo đảm tính minh bạch, độ tin cậy của các kỳ thi trong tương lai".

Theo Chính phủ Ấn Độ, nhóm đặc trách sẽ đề xuất các giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao tính minh bạch và an toàn của các kỳ thi trên phạm vi toàn quốc. Việc bổ nhiệm Bộ trưởng Giáo dục mới cùng các biện pháp cải cách khảo thí được kỳ vọng sẽ góp phần ổn định hoạt động của ngành giáo dục và củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống tuyển sinh quốc gia của Ấn Độ.