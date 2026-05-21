Ấn Độ tăng cường sàng lọc Ebola tại các cửa khẩu, sân bay sau cảnh báo của WHO

Thứ Năm, 17:22, 21/05/2026
VOV.VN - Bộ Y tế Ấn Độ vừa ban hành khuyến cáo y tế và quy định sàng lọc đối với hành khách đến từ các quốc gia có nguy cơ cao về dịch Ebola. Động thái được đưa ra ngay sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo dịch bệnh đang lan rộng tại châu Phi.

Theo quy định mới, những người nhập cảnh hoặc quá cảnh qua Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda và Nam Sudan - nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt, mệt mỏi, suy nhược, đau đầu, đau cơ, nôn mửa, tiêu chảy, đau họng hoặc chảy máu bất thường phải chủ động khai báo với nhân viên y tế tại sân bay hoặc quầy kiểm dịch trước khi làm thủ tục nhập cảnh.

Bộ Y tế Ấn Độ cũng yêu cầu những người từng tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc dịch cơ thể của các ca nghi nhiễm hay xác nhận mắc Ebola cần thông báo ngay cho cơ quan y tế tại cửa khẩu. Nhà chức trách Ấn Độ nhấn mạnh đây là biện pháp phòng ngừa, đồng thời khẳng định hiện chưa ghi nhận ca Ebola nào tại quốc gia Nam Á này.

An Do tang cuong sang loc ebola tai cac cua khau, san bay sau canh bao cua who hinh anh 1
Hình ảnh một em bé nhiễm Ebola ở CHDC Congo năm 2019. Ảnh:ANI

Thông báo của Bộ Y tế kêu gọi hành khách hợp tác với các quy trình sàng lọc sức khỏe và các biện pháp y tế công cộng nhằm bảo đảm an toàn cho cộng đồng và tuân thủ các quy định y tế quốc tế.

Trước đó, WHO đã phát đi cảnh báo về tình trạng lây lan nhanh của dịch Ebola tại một số quốc gia châu Phi. Theo số liệu công bố ngày 20/5, số ca nghi nhiễm Ebola tại CHDC Congo và Uganda đã tăng lên 600, trong đó 139 trường hợp tử vong. 

Bộ Y tế Ấn Độ đã tổ chức nhiều cuộc họp với các cơ quan trung ương và chính quyền các bang để rà soát công tác ứng phó. Trong cuộc họp cấp cao ngày 20/5, Bộ trưởng Y tế Puniya Salila Srivastava yêu cầu các bang và vùng lãnh thổ liên bang chuẩn bị đầy đủ các phương án ứng phó, bao gồm quy trình sàng lọc trước và sau nhập cảnh, cách ly, điều trị, chuyển tuyến và xét nghiệm. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát phối hợp, báo cáo kịp thời và bảo đảm năng lực của các cơ sở y tế được chỉ định.

Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể lây từ động vật sang người và giữa người với người qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể. Các triệu chứng ban đầu của Ebola thường giống cúm, gồm sốt, đau đầu, đau cơ và đau khớp. Tuy nhiên, tình trạng xuất huyết nội và ngoại không rõ nguyên nhân được xem là dấu hiệu đặc trưng và nguy hiểm của bệnh.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Mỹ hạn chế nhập cảnh tạm thời với người từng có mặt tại các quốc gia có dịch Ebola

VOV.VN - Ngày 18/5, Mỹ thông báo áp đặt các biện pháp hạn chế nhập cảnh tạm thời đối với những người từng có mặt tại các quốc gia đang bùng phát dịch Ebola ở khu vực Trung Phi, trong bối cảnh giới chức y tế nước này gia tăng cảnh báo về nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Điểm đáng lo ngại của dịch Ebola đang bùng phát tại châu Phi

VOV.VN - Giới chức y tế châu Phi đang bày tỏ lo ngại trước đợt bùng phát mới của virus Bundibugyo, một biến thể hiếm của bệnh Ebola, trong bối cảnh hiện chưa có thuốc điều trị hay vaccine được phê duyệt dành riêng cho chủng virus này.

WHO: Dịch Ebola tại Congo, Uganda là "tình trạng khẩn cấp" về y tế toàn cầu

VOV.VN - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 17/5 đã tuyên bố dịch Ebola bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là "tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu".

80 người chết vì dịch Ebola bùng phát tại Congo

VOV.VN - Giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo hôm qua ghi nhận thêm 15 ca tử vong do dịch Ebola, nâng tổng số người thiệt mạng trong đợt bùng phát mới nhất củ căn bệnh nguy hiểm này lên 80 người chỉ trong chưa đầy 1 tháng.

Nguy cơ Ebola lây lan xuyên biên giới tại châu Phi

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (ACDC) hôm qua (15/5) thông báo, Uganda đã phát hiện một ca nhiễm virus Ebola nhập cảnh từ Cộng hòa Dân chủ Congo, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây lan dịch bệnh xuyên biên giới trong khu vực.

