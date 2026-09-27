Anh: Cảnh sát ban bố tình trạng “sự cố nghiêm trọng” gần căn cứ quân sự Mỹ

Trong một thông báo, cảnh sát hạt Gloucestershire cho biết đang mở cuộc điều tra khẩn cấp và triển khai lực lượng công binh rà phá bom mìn nhằm kiểm tra nhiều phương tiện khả nghi gần căn cứ quân sự Fairford. Một số khu dân cư thuộc làng Whelford lân cận cũng được sơ tán để đảm bảo an toàn sau khi nhiều người đàn ông bị bắt giữ vì tình nghi vi phạm luật kiểm soát chất nổ.

Cảnh sát hạt Gloucestershire đang mở cuộc điều tra khẩn cấp và triển khai lực lượng công binh rà phá bom mìn nhằm kiểm tra nhiều phương tiện khả nghi gần căn cứ quân sự Fairford. Ảnh: Reuters

Căn cứ Fairford thuộc Không quân Hoàng gia Anh (RAF) và hiện đang có Không quân Mỹ (USAF) cùng đồn trú cũng như vận hành tác chiến. Trước đó, London đã cho phép lực lượng Mỹ sử dụng căn cứ này làm bàn đạp thực hiện các đòn không kích nhằm vào các vị trí tên lửa của Iran tại khu vực eo biển Hormuz.

Trước vụ việc, phát ngôn viên Không quân Mỹ từ chối bình luận chi tiết về các phương án an ninh cụ thể, song khẳng định Không đoàn Hỗ trợ Tác chiến số 501 cùng các đơn vị tại Anh đang duy trì cảnh giác cao độ và áp dụng mọi biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho binh sĩ, nhân viên dân sự và thân nhân.