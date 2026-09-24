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Anh thành lập Phi đội Tác chiến không gian số 3 để bảo vệ vệ tinh

Thứ Năm, 11:49, 24/09/2026
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VOV.VN - Ngày 23/9, Bộ Quốc phòng Anh thông báo thành lập Phi đội Tác chiến Không gian số 3 thuộc Không quân Hoàng gia, với nhiệm vụ chuyên ứng phó với các mối đe dọa nhằm vào vệ tinh. Đơn vị mới sẽ phối hợp với hai phi đội hiện có, vốn phụ trách theo dõi hoạt động trong không gian và cảnh báo nguy cơ.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, Phi đội Tác chiến Không gian số 3 sẽ quy tụ các chuyên gia tinh nhuệ từ nhiều quân binh chủng, nhận nhiệm vụ bảo vệ vệ tinh và ứng phó với mọi hoạt động thù địch đe dọa đến lợi ích của nước này ngoài không gian.

anh thanh lap phi doi tac chien khong gian so 3 de bao ve ve tinh hinh anh 1
Phi đội Tác chiến Không gian số 3 sẽ bổ sung khả năng ứng phó trực tiếp. Ảnh: Reuters

Trước đó, Anh đã vận hành Phi đội số 1 chuyên về tác chiến và Phi đội số 2 chuyên phát hiện và cảnh báo các mối đe dọa. Phi đội số 3 sẽ bổ sung khả năng ứng phó trực tiếp. Đơn vị này được trang bị các giải pháp tác chiến điện tử và công nghệ tiên tiến để làm gián đoạn, ngăn chặn đối phương, đồng thời đảm trách cả nhiệm vụ phòng thủ lẫn tác chiến chủ động.

Bộ Quốc phòng Anh nhấn mạnh vệ tinh giữ vai trò thiết yếu trong nhiều lĩnh vực, từ liên lạc, dự báo thời tiết, định vị tàu thuyền đến thu thập thông tin tình báo và cảnh báo tên lửa. Các lực lượng cứu hộ cũng phụ thuộc vào hệ thống định vị vệ tinh để ứng phó với tình huống khẩn cấp. Trong bối cảnh nguy cơ gây nhiễu và vô hiệu hóa vệ tinh gia tăng, London cho rằng việc bảo vệ hạ tầng này ngày càng cấp thiết.

Việc thành lập phi đội mới nằm trong chiến lược tăng cường năng lực không gian của Anh. Chính phủ nước này dự kiến đầu tư khoảng 1,2 tỷ USD trong giai đoạn tài khóa 2026 - 2027 đến 2029 - 2030 cho hoạt động tình báo, giám sát, trinh sát từ không gian và năng lực kiểm soát không gian.

Anh Tuyển/VOV-Paris
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