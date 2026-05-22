  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Anh đạt thỏa thuận thương mại tự do lịch sử với 6 nước vùng Vịnh

Thứ Sáu, 06:19, 22/05/2026
VOV.VN - Mới đây, chính phủ Anh vừa thông báo đã đạt được Thỏa thuận thương mại tự do (FTA) với 6 quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE), Qatar, Kuwait, Bahrain và Oman.

Đây được xem là một trong những thỏa thuận thương mại lớn nhất của London kể từ sau khi rời khỏi EU (Brexit).

Theo Chính phủ Anh, thỏa thuận dự kiến giúp nền kinh tế nước này tăng thêm khoảng 5 tỷ USD mỗi năm trong dài hạn, đồng thời góp phần nâng thu nhập của người lao động thêm khoảng 2,6 tỷ USD/năm. Hiện tổng kim ngạch thương mại giữa Anh và GCC đạt khoảng 72 tỷ USD mỗi năm và được kỳ vọng tiếp tục tăng mạnh sau khi hiệp định có hiệu lực.

Về mặt lộ trình, thỏa thuận mới sẽ xóa bỏ thuế quan đối với khoảng 93% hàng hóa Anh xuất khẩu sang khu vực vùng Vịnh. Các lĩnh vực được hưởng lợi lớn nhất gồm ô tô, thiết bị y tế, công nghệ cao, thực phẩm chế biến, sản phẩm sữa và nông nghiệp.

Thủ tướng Anh Keir Starmer đánh giá đây là “một chiến thắng lớn” đối với doanh nghiệp và người lao động Anh. (Ảnh: Reuters)

Chính phủ Anh cho biết, tổng số thuế xuất khẩu được cắt giảm có thể lên tới gần 790 triệu USD, trong đó khoảng 490 triệu USD được miễn ngay khi hiệp định bắt đầu triển khai.

Một nội dung đáng chú ý khác là các nước GCC lần đầu tiên chấp thuận nguyên tắc “dòng chảy dữ liệu tự do”. Điều này cho phép các doanh nghiệp Anh hoạt động tại đây không phải lưu trữ dữ liệu bắt buộc trong khu vực, một lợi thế đặc biệt lớn cho các ngành thế mạnh của Anh như dịch vụ tài chính, công nghệ số, tư vấn và logistics.

Thủ tướng Anh Keir Starmer đánh giá đây là “một chiến thắng lớn” đối với doanh nghiệp và người lao động Anh, đồng thời khẳng định thỏa thuận thể hiện nỗ lực mở rộng quan hệ kinh tế toàn cầu của Luân Đôn trong giai đoạn hậu Brexit.

Dù được kỳ vọng mang lại động lực kinh tế lớn, song thỏa thuận này hiện cũng đang vấp phải một số tranh cãi nội bộ tại Anh do không bao gồm các điều khoản riêng về nhân quyền. Một số tổ chức công đoàn và các nhóm bảo vệ nhân quyền cho rằng chính phủ Anh đang đặt ưu tiên kinh tế lên trên các vấn đề về lao động và tự do dân sự tại khu vực vùng Vịnh.

Anh Tuấn/VOV-Paris
Mỹ - Anh hướng tới một thỏa thuận thương mại tự do

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Boris Johnson đã có cuộc điện đàm ngày 16/12 về một thỏa thuận thương mại tự do đầy tham vọng.

Anh - Mỹ nhất trí sẽ thảo luận sớm nhất về Thỏa thuận thương mại tự do

VOV.VN - Trong một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Anh, 2 nhà lãnh đạo nhất trí đã bắt đầu hướng tới một Thỏa thuận thương mại tự do.

EVFTA - thỏa thuận thương mại tự do “tham vọng nhất” của EU

VOV.VN -EVFTA là thỏa thuận thương mại tự do “tham vọng nhất từ trước tới nay” mà EU  ký với một quốc gia đang phát triển,xóa gần 99% thuế quan giữa EU và Việt Nam.

NATO khẳng định: Kế hoạch rút quân của Mỹ không ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ

VOV.VN - Ngày 19/5, Tướng Không quân Mỹ Alexus Grynkewich, Tư lệnh tối cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu, đã lên tiếng trấn an dư luận, khẳng định việc Mỹ rút một phần lực lượng khỏi Đức sẽ không làm suy yếu các kế hoạch phòng thủ chung của liên minh.

Bộ trưởng Thương mại Anh gây bão khi tuyên bố hy vọng đất nước tái gia nhập EU

VOV.VN - Ngày 19/5, giữa bối cảnh chính trường Vương quốc Anh đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc, vấn đề Brexit lại một lần nữa bị thổi bùng lên sau tuyên bố chấn động từ một thành viên cấp cao trong nội các của Thủ tướng Keir Starmer.

