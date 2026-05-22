Anh đạt thỏa thuận thương mại tự do lịch sử với 6 nước vùng Vịnh

Đây được xem là một trong những thỏa thuận thương mại lớn nhất của London kể từ sau khi rời khỏi EU (Brexit).

Theo Chính phủ Anh, thỏa thuận dự kiến giúp nền kinh tế nước này tăng thêm khoảng 5 tỷ USD mỗi năm trong dài hạn, đồng thời góp phần nâng thu nhập của người lao động thêm khoảng 2,6 tỷ USD/năm. Hiện tổng kim ngạch thương mại giữa Anh và GCC đạt khoảng 72 tỷ USD mỗi năm và được kỳ vọng tiếp tục tăng mạnh sau khi hiệp định có hiệu lực.

Về mặt lộ trình, thỏa thuận mới sẽ xóa bỏ thuế quan đối với khoảng 93% hàng hóa Anh xuất khẩu sang khu vực vùng Vịnh. Các lĩnh vực được hưởng lợi lớn nhất gồm ô tô, thiết bị y tế, công nghệ cao, thực phẩm chế biến, sản phẩm sữa và nông nghiệp.

Chính phủ Anh cho biết, tổng số thuế xuất khẩu được cắt giảm có thể lên tới gần 790 triệu USD, trong đó khoảng 490 triệu USD được miễn ngay khi hiệp định bắt đầu triển khai.

Một nội dung đáng chú ý khác là các nước GCC lần đầu tiên chấp thuận nguyên tắc “dòng chảy dữ liệu tự do”. Điều này cho phép các doanh nghiệp Anh hoạt động tại đây không phải lưu trữ dữ liệu bắt buộc trong khu vực, một lợi thế đặc biệt lớn cho các ngành thế mạnh của Anh như dịch vụ tài chính, công nghệ số, tư vấn và logistics.

Thủ tướng Anh Keir Starmer đánh giá đây là “một chiến thắng lớn” đối với doanh nghiệp và người lao động Anh, đồng thời khẳng định thỏa thuận thể hiện nỗ lực mở rộng quan hệ kinh tế toàn cầu của Luân Đôn trong giai đoạn hậu Brexit.

Dù được kỳ vọng mang lại động lực kinh tế lớn, song thỏa thuận này hiện cũng đang vấp phải một số tranh cãi nội bộ tại Anh do không bao gồm các điều khoản riêng về nhân quyền. Một số tổ chức công đoàn và các nhóm bảo vệ nhân quyền cho rằng chính phủ Anh đang đặt ưu tiên kinh tế lên trên các vấn đề về lao động và tự do dân sự tại khu vực vùng Vịnh.