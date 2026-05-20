NATO khẳng định: Kế hoạch rút quân của Mỹ không ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ

Thứ Tư, 07:08, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 19/5, Tướng Không quân Mỹ Alexus Grynkewich, Tư lệnh tối cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu, đã lên tiếng trấn an dư luận, khẳng định việc Mỹ rút một phần lực lượng khỏi Đức sẽ không làm suy yếu các kế hoạch phòng thủ chung của liên minh.

Khi được truyền thông hỏi về quyết định của Tổng thống Donald Trump rút khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Đức khỏi châu Âu, Tướng Alexus Grynkewich khẳng định động thái này không làm gián đoạn các kế hoạch phòng thủ khu vực của NATO.

nato khang dinh ke hoach rut quan cua my khong anh huong den kha nang phong thu hinh anh 1
Theo đánh giá của Tướng Grynkewich, việc Mỹ cắt giảm quân số không đồng nghĩa với suy giảm cam kết mà là một phần trong chiến lược tái bố trí lực lượng. Ảnh: Reuters

Việc Mỹ cắt giảm quân số, theo đánh giá của Tướng Grynkewich, không đồng nghĩa với suy giảm cam kết mà là một phần trong chiến lược tái bố trí lực lượng. Bối cảnh của sự điều chỉnh này là các nước châu Âu đang từng bước nâng cao năng lực quốc phòng và chủ động hơn trong việc bảo đảm an ninh của mình.

Tướng Grynkewich nhấn mạnh khi các đồng minh tăng cường năng lực, Mỹ có thể rút bớt một phần lực lượng để ưu tiên cho các mục tiêu toàn cầu khác. Vì vậy, trong những năm tới, việc tái triển khai lực lượng Mỹ được xem là diễn biến có thể dự báo trước, song tiến độ cụ thể sẽ phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng của từng đồng minh châu Âu.

Chiến lược này được xây dựng dựa trên những cam kết quan trọng đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2025 ở Hà Lan. Tại hội nghị, các nước thành viên châu Âu đã nhất trí dành ít nhất 5% GDP cho chi tiêu an ninh, qua đó tạo nền tảng để châu Âu từng bước chia sẻ nhiều hơn gánh nặng phòng thủ với Mỹ.

Phát biểu sau cuộc họp với đại diện quân sự của 32 quốc gia thành viên NATO, Tướng Grynkewich cho biết các tổng tham mưu trưởng đều đã lường trước khả năng điều chỉnh này. Theo Tư lệnh tối cao của NATO, quá trình tái bố trí sẽ diễn ra trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và nhiều khả năng kéo dài trong vài năm tới.

mot_manh_vo_may_bay_khong_nguoi_lai_bi_roi_tai_mot_dia_diem_gan_lang_kablakula_estonia_ngay_19_thang_5_nam_2026_anh-theo_reuters.jpg

NATO lần đầu bắn hạ UAV Ukraine trong không phận Baltic

VOV.VN - Ngày 19/5, một máy bay quân sự của NATO đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) nghi là của Ukraine trong không phận Estonia, đánh dấu vụ vi phạm không phận mới nhất trong một loạt các vụ việc tương tự thời gian gần đây.

Anh Tuấn/VOV-Paris
Tổng thống Zelensky: Nga có thể tấn công NATO từ lãnh thổ Belarus
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/5 cáo buộc Nga đang tìm cách kéo Belarus tham gia sâu hơn vào cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời cân nhắc khả năng mở các chiến dịch quân sự mới nhằm vào miền Bắc Ukraine hoặc trực tiếp tấn công một quốc gia thành viên NATO từ lãnh thổ Belarus.

Serbia lần đầu tiên tập trận chung với NATO
VOV.VN - Ngày 12/5, Bộ Quốc phòng Serbia xác nhận, cuộc tập trận quân sự chung đầu tiên giữa nước này và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang diễn ra, nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Ông Trump cân nhắc rút quân khỏi Italy sau bất đồng với NATO về vấn đề Iran
VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang xem xét mở rộng kế hoạch cắt giảm hiện diện quân sự tại châu Âu, không chỉ ở Đức mà còn cả Italy trong bối cảnh xuất hiện thêm những bất đồng giữa Washington và các đồng minh NATO về vấn đề Iran.

8 nước Bắc Âu-Baltic ủng hộ Ukraine gia nhập EU và NATO
VOV.VN - Tại Estonia, các bộ trưởng ngoại giao của tám nước Bắc Âu-Baltic (NB8) đã tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ việc gia nhập Liên minh châu Âu và NATO của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh vai trò trung tâm của Ukraine đối với an ninh và tương lai của châu Âu.

Mỹ cân nhắc giảm quân đồn trú tại Đức giữa căng thẳng với NATO về Iran
VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump đang xem xét khả năng cắt giảm số lượng binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đức, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với các đồng minh châu Âu liên quan đến cuộc chiến tại Iran.

