NATO khẳng định: Kế hoạch rút quân của Mỹ không ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ

Khi được truyền thông hỏi về quyết định của Tổng thống Donald Trump rút khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Đức khỏi châu Âu, Tướng Alexus Grynkewich khẳng định động thái này không làm gián đoạn các kế hoạch phòng thủ khu vực của NATO.

Theo đánh giá của Tướng Grynkewich, việc Mỹ cắt giảm quân số không đồng nghĩa với suy giảm cam kết mà là một phần trong chiến lược tái bố trí lực lượng.

Việc Mỹ cắt giảm quân số, theo đánh giá của Tướng Grynkewich, không đồng nghĩa với suy giảm cam kết mà là một phần trong chiến lược tái bố trí lực lượng. Bối cảnh của sự điều chỉnh này là các nước châu Âu đang từng bước nâng cao năng lực quốc phòng và chủ động hơn trong việc bảo đảm an ninh của mình.

Tướng Grynkewich nhấn mạnh khi các đồng minh tăng cường năng lực, Mỹ có thể rút bớt một phần lực lượng để ưu tiên cho các mục tiêu toàn cầu khác. Vì vậy, trong những năm tới, việc tái triển khai lực lượng Mỹ được xem là diễn biến có thể dự báo trước, song tiến độ cụ thể sẽ phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng của từng đồng minh châu Âu.

Chiến lược này được xây dựng dựa trên những cam kết quan trọng đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2025 ở Hà Lan. Tại hội nghị, các nước thành viên châu Âu đã nhất trí dành ít nhất 5% GDP cho chi tiêu an ninh, qua đó tạo nền tảng để châu Âu từng bước chia sẻ nhiều hơn gánh nặng phòng thủ với Mỹ.

Phát biểu sau cuộc họp với đại diện quân sự của 32 quốc gia thành viên NATO, Tướng Grynkewich cho biết các tổng tham mưu trưởng đều đã lường trước khả năng điều chỉnh này. Theo Tư lệnh tối cao của NATO, quá trình tái bố trí sẽ diễn ra trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và nhiều khả năng kéo dài trong vài năm tới.