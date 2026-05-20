  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bộ trưởng Thương mại Anh gây bão khi tuyên bố hy vọng đất nước tái gia nhập EU

Thứ Tư, 06:41, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 19/5, giữa bối cảnh chính trường Vương quốc Anh đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc, vấn đề Brexit lại một lần nữa bị thổi bùng lên sau tuyên bố chấn động từ một thành viên cấp cao trong nội các của Thủ tướng Keir Starmer.

Cụ thể, Bộ trưởng Thương mại Anh Chris Bryant đã công khai bày tỏ hy vọng nước này sẽ quay trở lại Liên minh Châu Âu (EU). Trong phát biểu của mình, ông Bryant thẳng thắn gọi quyết định rời khỏi EU vào năm 2016 là một "sai lầm thảm khốc" và nhấn mạnh "mình sẽ sống đủ lâu để chứng kiến đất nước này tái gia nhập Liên minh Châu Âu". Bộ trưởng Thương mại Anh cũng cho rằng để thực hiện điều này trong tương lai, một cuộc trưng cầu dân ý mới sẽ là bước đi cần thiết.

Bộ trưởng Thương mại Anh Chris Bryant thẳng thắn gọi quyết định rời khỏi EU vào năm 2016 là một "sai lầm thảm khốc". Ảnh: Reuters

Phát biểu nhạy cảm của ông Bryant xuất hiện ngay thời điểm nội bộ Công đảng đang lục đục nghiêm trọng khi vị thế của Thủ tướng Keir Starmer bị lung lay dữ dội do hàng loạt bê bối nhân sự và làn sóng chỉ trích từ công luận. Tình hình càng trở nên phức tạp khi các đối thủ tiềm năng trong đảng, bao gồm Thị trưởng vùng Manchester Andy Burnham, đang được xem là những ứng viên sáng giá để thay thế vị trí tại số 10 phố Downing, khiến cuộc tranh giành quyền lực nội bộ ngày càng lộ rõ.

Ngay sau các phát biểu của Bộ trưởng Thương mại Anh, phe ủng hộ Brexit dẫn đầu bởi ông Nigel Farage của đảng Cải cách Anh (Reform UK), đã chớp thời cơ chỉ trích mạnh mẽ chính phủ, cáo buộc các chính trị gia Đảng Lao động muốn đi ngược lại ý chí của người dân và đưa nước Anh trở lại thời kỳ tự do dịch chuyển với EU.

Dù Thủ tướng Keir Starmer đang nỗ lực xoa dịu dư luận bằng cách khẳng định không có kế hoạch mở lại hồ sơ Brexit, nhưng tuyên bố của Bộ trưởng Thương mại đã vô tình đẩy chính phủ Anh vào thế khó, báo hiệu những sóng gió lớn và sự phân cực sâu sắc trên chính trường trong thời gian tới.

Anh Tuấn/VOV-Paris
Hàng chục nghìn người biểu tình, Thủ tướng Anh đối diện với áp lực từ chức

VOV.VN - Ngày 16/5, hàng chục nghìn người đã xuống đường tại thủ đô London, Anh, trong các cuộc biểu tình quy mô lớn liên quan đến vấn đề nhập cư, xung đột Trung Đông và chủ nghĩa cực hữu. Thủ tướng Anh Keir Starmer đang đối mặt áp lực chính trị ngày càng lớn cả từ phe đối lập lẫn nội bộ Công đảng cầm quyền. 

VOV.VN - Ngày 16/5, hàng chục nghìn người đã xuống đường tại thủ đô London, Anh, trong các cuộc biểu tình quy mô lớn liên quan đến vấn đề nhập cư, xung đột Trung Đông và chủ nghĩa cực hữu. Thủ tướng Anh Keir Starmer đang đối mặt áp lực chính trị ngày càng lớn cả từ phe đối lập lẫn nội bộ Công đảng cầm quyền. 

Thủ tướng Ba Lan: Việc điều chuyển quân đội Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến an ninh nước này

VOV.VN - Ngày 15/5, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, quyết định liên quan đến việc điều chuyển quân đội của Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến khả năng răn đe hoặc an ninh của Ba Lan.

VOV.VN - Ngày 15/5, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, quyết định liên quan đến việc điều chuyển quân đội của Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến khả năng răn đe hoặc an ninh của Ba Lan.

Pháp và Anh thúc đẩy sứ mệnh quốc tế bảo vệ eo biển Hormuz

VOV.VN - Trong một nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng và duy trì lưu thông hàng hải toàn cầu, Pháp và Anh sẽ đồng chủ trì một cuộc họp trực tuyến quan trọng vào ngày 12/5, quy tụ bộ trưởng quốc phòng của hơn 40 quốc gia để thảo luận về việc triển khai lực lượng quân sự tại eo biển Hormuz.

VOV.VN - Trong một nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng và duy trì lưu thông hàng hải toàn cầu, Pháp và Anh sẽ đồng chủ trì một cuộc họp trực tuyến quan trọng vào ngày 12/5, quy tụ bộ trưởng quốc phòng của hơn 40 quốc gia để thảo luận về việc triển khai lực lượng quân sự tại eo biển Hormuz.

Hungary và Ukraine khởi động đàm phán, mở đường cho các nỗ lực gia nhập EU

VOV.VN - Ngày 18/5, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary thông báo rằng nước này và Ukraine đã nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán về quyền của các dân tộc thiểu số người Hungary ở Ukraine. Đây được xem là một tín hiệu tích cực cho nỗ lực gia nhập EU của Ukraine.

VOV.VN - Ngày 18/5, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary thông báo rằng nước này và Ukraine đã nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán về quyền của các dân tộc thiểu số người Hungary ở Ukraine. Đây được xem là một tín hiệu tích cực cho nỗ lực gia nhập EU của Ukraine.

EU dọa trừng phạt Slovakia sau chuyến thăm Nga của Thủ tướng Fico

VOV.VN - Các quan chức châu Âu chỉ trích Thủ tướng Slovakia Robert Fico vì quyết định tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Nga vào ngày 9 tháng 5, ông cũng là nhà lãnh đạo châu Âu duy nhất tham dự.

VOV.VN - Các quan chức châu Âu chỉ trích Thủ tướng Slovakia Robert Fico vì quyết định tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Nga vào ngày 9 tháng 5, ông cũng là nhà lãnh đạo châu Âu duy nhất tham dự.

