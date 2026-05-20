Bộ trưởng Thương mại Anh gây bão khi tuyên bố hy vọng đất nước tái gia nhập EU

Cụ thể, Bộ trưởng Thương mại Anh Chris Bryant đã công khai bày tỏ hy vọng nước này sẽ quay trở lại Liên minh Châu Âu (EU). Trong phát biểu của mình, ông Bryant thẳng thắn gọi quyết định rời khỏi EU vào năm 2016 là một "sai lầm thảm khốc" và nhấn mạnh "mình sẽ sống đủ lâu để chứng kiến đất nước này tái gia nhập Liên minh Châu Âu". Bộ trưởng Thương mại Anh cũng cho rằng để thực hiện điều này trong tương lai, một cuộc trưng cầu dân ý mới sẽ là bước đi cần thiết.

Phát biểu nhạy cảm của ông Bryant xuất hiện ngay thời điểm nội bộ Công đảng đang lục đục nghiêm trọng khi vị thế của Thủ tướng Keir Starmer bị lung lay dữ dội do hàng loạt bê bối nhân sự và làn sóng chỉ trích từ công luận. Tình hình càng trở nên phức tạp khi các đối thủ tiềm năng trong đảng, bao gồm Thị trưởng vùng Manchester Andy Burnham, đang được xem là những ứng viên sáng giá để thay thế vị trí tại số 10 phố Downing, khiến cuộc tranh giành quyền lực nội bộ ngày càng lộ rõ.

Ngay sau các phát biểu của Bộ trưởng Thương mại Anh, phe ủng hộ Brexit dẫn đầu bởi ông Nigel Farage của đảng Cải cách Anh (Reform UK), đã chớp thời cơ chỉ trích mạnh mẽ chính phủ, cáo buộc các chính trị gia Đảng Lao động muốn đi ngược lại ý chí của người dân và đưa nước Anh trở lại thời kỳ tự do dịch chuyển với EU.

Dù Thủ tướng Keir Starmer đang nỗ lực xoa dịu dư luận bằng cách khẳng định không có kế hoạch mở lại hồ sơ Brexit, nhưng tuyên bố của Bộ trưởng Thương mại đã vô tình đẩy chính phủ Anh vào thế khó, báo hiệu những sóng gió lớn và sự phân cực sâu sắc trên chính trường trong thời gian tới.