Ảnh: Mong manh số phận “ngàn cân treo sợi tóc” tại tử huyệt Đông Ghouta

Trẻ em nấp sau những chiếc rèm cửa tại một khu trại trú ẩn ở Đông Ghouta. Các em rất ít khi ra ngoài chơi đùa vì mưa bom đạn lạc. Một người đàn ông bị thương tại nơi trú ẩn ở thị trấn Douma, Đông Ghouta, ở Damascus, ngày 11/3. Người dân cầm tờ rơi do chính phủ rải xuống bằng máy bay có tiêu đề "Cách giữ an toàn cho bản thân và gia đình" ở thị trấn Douma, Đông Ghouta ở Damascus, ngày 11/3. Cuộc sống của người dân nơi đây luôn bị đe dọa bất cứ lúc nào. Cả người lớn lẫn trẻ em phải sống trong những khu trú ẩn đổ nát, hoang tàn và cuộc sống của họ luôn gặp nguy hiểm. Trẻ em cũng phải lao động cực nhọc để kiếm sống. Một bé trai đang thu lượm củi gần nơi tạm trú. Người dân Đông Ghouta đi trên đống đổ nát sau các cuộc tấn công. Nơi đây đã không còn bất cứ nơi trú ẩn nào để né tránh các cuộc bắn phá dữ dội. Ánh mắt tuyệt vọng cùng nỗi sợ hãi luôn thường trực tại Đông Ghouta. Các thành viên của lực lượng dân phòng ngồi giữa những đống đổ nát, quan sát đoàn xe cứu hộ của tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ Syria tại thị trấn bị bao vây ở Douma, Đông Ghouta ngày 5/3. Abu Mohammad Alaya, 50 tuổi, đứng thẫn thờ trong đống đổ nát tại Douma, ngày 2/3. Một chiếc xe tải bị móp đầu do trúng đạn. Khói xám bốc lên từ các cuộc không kích, bắn phá tại Đông Ghouta. Hình ảnh hoang tàn, đổ nát sau các vụ tấn công dữ dội. Trẻ em sống dưới hầm trú ẩn tại thị trấn bị bao vây ở Douma, Đông Ghouta. Các vụ tấn công liên tiếp xảy ra bất chấp lệnh ngừng bắn. Số lượng dân thường thương vong do xung đột ngày càng gia tăng. Một người dân đang cố gắng dọn dẹp đống đổ nát để cải tạo thành nơi sinh sống tại Đông Ghouta. Các nhân viên y tế đang dọn dẹp bệnh viện ở Đông Ghouta. Rất nhiều trẻ em đã thiệt mạng hoặc bị thương tại Đông Ghouta. Nỗi sợ hãi luôn thường trực trên khuôn mặt các em.

