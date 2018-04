Anh muốn chuyển cựu điệp viên Nga bị đầu độc sang Mỹ

Tờ Thời báo chủ nhật của Anh hôm qua (7/4) cho biết, nước này đang có kế hoạch đưa cựu điệp viên “hai mang” Nga Sergei Skripal và con gái sang Mỹ, trong một nỗ lực mà nước này khẳng định là nhằm bảo vệ họ khỏi những âm mưu sát hại khác.

Theo tờ báo, các quan chức của cơ quan tình báo Anh đã thảo luận với các đối tác của Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) nhằm mang lại một cuộc sống mới cho các nạn nhân của vụ đầu độc hồi tháng trước tại thành phố Salisbury, Anh.

Cha con cựu điệp viên 2 mang người Nga đang phục hồi trong bệnh viện. (Ảnh: The Informant).

Nguồn tin nhấn mạnh, nước Anh muốn đảm bảo sự an toàn của ông Skripal và con gái tại những quốc gia có hệ thống bảo mật an ninh tốt như Mỹ, Canada, Australia, New Zealand và lựa chọn hàng đầu hiện nay là Mỹ. Bộ Ngoại giao Anh hiện vẫn chưa đưa ra bình luận về thông tin.

Mối quan hệ giữa Anh và Nga đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ kể từ sau vụ ông Skripal và con gái bị đầu độc hồi tháng 3 vừa qua. Yulia Skripal đã bị mưu sát chỉ 1 ngày sau khi tới Anh để thăm cha cô, ông Skripal đã có thời gian 7 năm sống ở Anh. Cả hai đều được phát hiện với những dấu hiệu nhiễm độc từ một loạt chất độc thần kinh, song sức khỏe đang dần hồi phục tại bệnh viện.

Dù không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào, song Chính phủ Anh vẫn quy trách nhiệm cho Nga, bất chấp việc nước này nhiều lần bác bỏ và đề nghị được hợp tác với cơ quan điều tra. Vụ việc đã dẫn tới một cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Nga và phương Tây, với làn sóng trục xuất các quan chức ngoại giao chưa từng có kể từ sau Chiến tranh Lạnh./.

