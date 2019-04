Hai bức tượng giá trị nhất của Nhà thờ Đức Bà Paris dường như vẫn còn nguyên vẹn là bức "Trinh nữ Paris" (Virgin of Paris) từ thế kỷ 14 và bức "Người bước xuống từ cây Thập giá" (Descent from the Cross) từ thế kỷ 17.