English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Anh, Pháp “bắt tay” với Oman đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz

Thứ Hai, 12:10, 06/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Anh và Pháp đang đẩy mạnh hợp tác an ninh với Oman trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz dần phục hồi sau thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

 

Động thái này không chỉ nhằm bảo đảm tự do hàng hải trên một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới, mà còn phản ánh nỗ lực của châu Âu trong việc gia tăng vai trò đối với an ninh vùng Vịnh.

Trong tuyên bố chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 5/7 cho biết Oman đã nhất trí phối hợp với Anh và Pháp nhằm bảo đảm an toàn cho vùng biển thuộc chủ quyền nước này, trong bối cảnh lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz đang gia tăng trở lại. Hai quốc gia châu Âu cũng khẳng định sẵn sàng mở rộng Sứ mệnh quân sự đa quốc gia nhằm bảo vệ tự do hàng hải trên tuyến đường biển huyết mạch này.

anh, phap bat tay voi oman dam bao an ninh tai eo bien hormuz hinh anh 1
Tàu thuyền ở eo biển Hormuz được nhìn từ Musandam, Oman. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết, Pháp đã triển khai lực lượng rà phá thủy lôi tới Trung Đông, gồm hai tàu săn thủy lôi được hộ tống bởi hai tàu khu trục và một máy bay tuần tra biển. Lực lượng này sẽ phối hợp với các đối tác nhằm khôi phục hoàn toàn hoạt động hàng hải và bảo đảm an toàn trên tuyến vận tải chiến lược.

Các phát biểu đưa ra ngay sau chuyến thăm cấp nhà nước của Quốc vương Oman Haitham bin Tariq tới Paris, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ song phương. Ngoài hàng loạt thỏa thuận về năng lượng tái tạo, quản lý nước và hàng không vũ trụ, hai nước còn nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh hàng hải.

Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh: “Chúng tôi thực sự tin rằng ổn định của khu vực là yếu tố then chốt. Pháp và Oman sẽ cùng phát huy các năng lực và nguồn lực của mình để triển khai những sáng kiến hợp tác chung. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng quan hệ đối tác Pháp - Oman sẽ trở thành nền tảng quan trọng, tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác cho toàn bộ Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC)”.

Trước đó, vào tháng 5, Anh, Pháp và hơn 20 quốc gia khác cũng tuyên bố ủng hộ quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz trong khuôn khổ Sứ mệnh quân sự đa quốc gia tại tuyến đường thủy này, cho thấy sự đồng thuận ngày càng lớn của các đối tác quốc tế đối với việc duy trì ổn định tại eo biển Hormuz.

Việc châu Âu lựa chọn Oman làm đối tác trọng tâm phản ánh những tính toán chiến lược rõ nét. Nằm ở cửa ngõ phía nam eo biển Hormuz, Oman không chỉ kiểm soát phần lãnh hải quan trọng của eo biển, mà còn sở hữu hệ thống cảng hướng ra Biển Arab và Ấn Độ Dương, tạo thêm phương án duy trì dòng chảy thương mại nếu căng thẳng tại Hormuz tái bùng phát.

Không chỉ có lợi thế địa lý, Oman còn là một trong số ít quốc gia duy trì được quan hệ cân bằng với cả phương Tây và Iran. Trong nhiều năm, nước này đóng vai trò trung gian trong các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Iran, đồng thời đang thúc đẩy đàm phán với Tehran về một cơ chế an ninh hàng hải mới. Chính vị thế đặc biệt đó giúp Oman trở thành đối tác phù hợp để châu Âu gia tăng hiện diện mà không tạo ra sự đối đầu trực diện như tại nhiều điểm nóng khác ở Trung Đông.

Tuy nhiên, nỗ lực mở rộng vai trò của Anh và Pháp cũng đặt ra bài toán về quyền định hình trật tự an ninh tại Hormuz. Iran phản đối bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của các nước ngoài khu vực.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi khẳng định: “Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào, kể cả Pháp, can thiệp vào hoạt động rà phá bom mìn tại eo biển Hormuz trong giai đoạn tạm thời này. Iran có quyền quyết định các tuyến hàng hải và không chấp nhận bất kỳ phương án nào khác. Chúng tôi chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn hàng hải trên các tuyến do mình quy định”.

Sau bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và khởi động tiến trình đàm phán kéo dài 60 ngày, lưu lượng xuất khẩu dầu qua tuyến hàng hải này đã phục hồi mạnh, góp phần hạ nhiệt giá dầu thế giới. Tuy nhiên, những tranh cãi liên quan đến quyền kiểm soát tuyến đường biển, khả năng áp dụng phí quá cảnh cũng như sự gia tăng hiện diện của các cường quốc cho thấy những thách thức trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình lâu dài cho khu vực.

Thu Hoài/VOV1
Tổng hợp
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ - Iran dự kiến tái đàm phán, Tehran phản đối triển khai lực lượng tại Hormuz
Mỹ - Iran dự kiến tái đàm phán, Tehran phản đối triển khai lực lượng tại Hormuz

VOV.VN - Mỹ và Iran dự kiến sẽ tiến hành vòng đàm phán mới tại Pakistan vào ngày 11/7 tới nhằm thúc đẩy nỗ lực ngoại giao liên quan đến chương trình hạt nhân và các vấn đề song phương.

Mỹ - Iran dự kiến tái đàm phán, Tehran phản đối triển khai lực lượng tại Hormuz

Mỹ - Iran dự kiến tái đàm phán, Tehran phản đối triển khai lực lượng tại Hormuz

VOV.VN - Mỹ và Iran dự kiến sẽ tiến hành vòng đàm phán mới tại Pakistan vào ngày 11/7 tới nhằm thúc đẩy nỗ lực ngoại giao liên quan đến chương trình hạt nhân và các vấn đề song phương.

Iran có kế hoạch thu phí dịch vụ qua eo biển Hormuz
Iran có kế hoạch thu phí dịch vụ qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Trong một phát biểu tại Bắc Kinh hôm qua (4/7), Đại sứ Iran tại Trung Quốc cho biết, nước này có kế hoạch thu phí dịch vụ cho việc lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Iran có kế hoạch thu phí dịch vụ qua eo biển Hormuz

Iran có kế hoạch thu phí dịch vụ qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Trong một phát biểu tại Bắc Kinh hôm qua (4/7), Đại sứ Iran tại Trung Quốc cho biết, nước này có kế hoạch thu phí dịch vụ cho việc lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Mỹ - Iran sắp nối lại đàm phán, Tehran vẫn quyết thu phí eo biển Hormuz
Mỹ - Iran sắp nối lại đàm phán, Tehran vẫn quyết thu phí eo biển Hormuz

VOV.VN - Mỹ và Iran được cho là sẽ nối lại đàm phán tại Pakistan vào ngày 11/7 với trọng tâm là hạt nhân và dỡ bỏ trừng phạt. Trong khi đó, Tehran tiếp tục khẳng định sẽ thu phí dịch vụ liên quan tại eo biển Hormuz.

Mỹ - Iran sắp nối lại đàm phán, Tehran vẫn quyết thu phí eo biển Hormuz

Mỹ - Iran sắp nối lại đàm phán, Tehran vẫn quyết thu phí eo biển Hormuz

VOV.VN - Mỹ và Iran được cho là sẽ nối lại đàm phán tại Pakistan vào ngày 11/7 với trọng tâm là hạt nhân và dỡ bỏ trừng phạt. Trong khi đó, Tehran tiếp tục khẳng định sẽ thu phí dịch vụ liên quan tại eo biển Hormuz.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ