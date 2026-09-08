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Anh, Pháp và Canada áp lệnh trừng phạt các khu định cư Israel tại Bờ Tây

Thứ Ba, 20:34, 08/09/2026
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VOV.VN - Anh, Pháp và Canada vừa phối hợp trừng phạt các khu định cư của Israel tại Bờ Tây nhằm gia tăng áp lực ngoại giao nhằm bảo vệ giải pháp hai nhà nước.

Anh, Pháp và Canada ngày 8/9 đã phối hợp đưa ra lệnh cấm nhập khẩu đối với các mặt hàng sản xuất tại các khu định cư của Israel ở Bờ Tây. Đây là động thái mới nhất nằm trong chuỗi các biện pháp trừng phạt nhắm vào Israel trong bối cảnh quốc gia này ngày càng đối mặt với sự cô lập về mặt ngoại giao.

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Khu định cư mới Maale Arugot của Israel tại Gush Etzion, Bờ Tây, ngày 2/9/2026. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước Hạ viện, Ngoại trưởng Anh Ed Miliband tuyên bố London không thể tiếp tục chỉ dừng lại ở việc “lên tiếng” trước bất công và tổn thất của người dân, mà phải “hành động” nhằm phản đối sự mở rộng của các khu định cư.

“Hôm nay, chúng tôi từ chối đứng nhìn những tổn thất tiếp tục diễn ra cũng như sự sụp đổ của giải pháp hai nhà nước”, ông Miliband nhấn mạnh, đề cập đến quan điểm ủng hộ lâu nay của Anh đối với giải pháp hai nhà nước - điều mà Israel phản đối.

Ngoại trưởng Miliband khẳng định lập trường của London là việc Israel chiếm đóng Bờ Tây là phi pháp. Ông cũng cho rằng đang có hành vi thanh lọc sắc tộc đối với người Palestine tại một số khu vực thuộc Bờ Tây.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Miliband cho biết Anh, Pháp và Canada đã tham gia cùng Hà Lan, Ireland, Bỉ, Tây Ban Nha và Na Uy trong việc thực thi hoặc lên kế hoạch cấm hàng hóa từ Bờ Tây.

Israel phản ứng gay gắt

Động thái mới của Anh ngay lập tức gặp phải sự phản đối từ Mỹ. Đại sứ Mỹ tại Israel đã lên tiếng chỉ trích lệnh trừng phạt này, trong khi hai bộ trưởng của Israel đã kêu gọi đưa ra các biện pháp đáp trả hướng vào Anh.

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich đã kêu gọi trục xuất Đại sứ Anh tại Tel Aviv. Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir đề nghị Thủ tướng Benjamin Netanyahu đóng cửa Lãnh sự quán Anh tại Đông Jerusalem - cơ quan ngoại giao của Anh phụ trách quan hệ với Chính quyền Palestine ở Bờ Tây.

Tổng thống Israel Isaac Herzog cáo buộc Anh can thiệp vào cuộc bầu cử sắp tới của Israel, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10.

Trọng tâm của những quan ngại gần đây là dự án khu định cư E1 của Israel tại Bờ Tây, nằm không xa Jerusalem. Dự án này dự kiến cắt ngang phần lãnh thổ mà người Palestine mong muốn thành lập một nhà nước độc lập trong tương lai. Ngoại trưởng Miliband cho rằng dự án đang đe dọa trực tiếp đến giải pháp hai nhà nước.

Bất chấp các áp lực, Bộ trưởng Tài chính Smotrich ngày 8/9 vẫn thông báo thúc đẩy kế hoạch xây dựng 1.000 căn hộ mới tại hai khu định cư khác ở Bờ Tây.

Liên Hợp Quốc, người Palestine và đa số các quốc gia trên thế giới đều coi các khu định cư của Israel là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế.

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Người định cư Israel lại tấn công nhà của người Palestine tại Bờ Tây

VOV.VN - Hôm 29/8, hàng chục phần tử cực đoan là người định cư Israel đeo mặt nạ đã tấn công các ngôi nhà của người Palestine bao quanh ngôi làng Qusra ở khu Bờ Tây. Đây là vụ tấn công quy mô lớn đầu tiên sau cuộc bao vây của người định cư tại khu vực này hồi đầu tháng 8 vấp phải sự lên án của quốc tế.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Theo Reuters
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