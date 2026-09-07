Tổng thống Lebanon kêu gọi Mỹ ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel

Bộ Y tế Lebanon ngày 6/9 cho biết, 2 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel tại khu vực Nabatieh Al-Fawqa thuộc miền Nam Lebanon, trong khi 2 người khác cũng thiệt mạng ở khu vực Arab Salim lân cận.

Các cuộc tấn công tại tỉnh Nabatieh và thị trấn Kfar Rumman khiến 3 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun. (Ảnh: Anadolu)

Israel tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các phần tử và địa điểm của Hezbollah, để đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trước đó do lực lượng này thực hiện nhằm vào binh sĩ Israel tại miền Nam Lebanon.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cho biết, các cuộc tấn công của Israel hôm 6/9, gây thiệt hại cho các cơ sở chính phủ và phá hủy một bệnh viện không hoạt động, là một sự leo thang nguy hiểm nhắm vào các thể chế nhà nước và cơ sở y tế của nước này.

Ông Joseph Aoun kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ, quốc gia đã bảo trợ các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Lebanon, cũng như một thỏa thuận khung giữa Lebanon và Israel vào tháng 6/2026, hành động khẩn cấp để ngăn chặn những hành vi vi phạm này.

Thỏa thuận khung 3 bên giữa Lebanon, Israel và Mỹ đã giúp giảm tình trạng bạo lực. Tuy nhiên, xung đột đã leo thang trong những ngày qua, với các cuộc tấn công dày đặc hơn của Israel.