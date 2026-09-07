Thủ tướng Netanyahu cảnh báo đáp trả mạnh mẽ nếu Iran tấn công Israel

Phát biểu tại tiệc mừng năm mới Rosh Hashanah của chính phủ Israel ở Jerusalem, ông Netanyahu cho rằng chính quyền Iran "đang đi đến hồi kết".

"Chính quyền đó ở Iran, hồi kết của họ đang đến gần. Họ yếu, họ đang đấu tranh để tồn tại và họ đang chao đảo. Vẫn còn một nhiệm vụ cần hoàn tất và chúng ta quyết tâm thực hiện", ông Netanyahu nói.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu về Iran. Ảnh: Reuters

Theo Thủ tướng Israel, việc hoàn tất nhiệm vụ này sẽ "thay đổi vĩnh viễn diện mạo Trung Đông và lịch sử của dân tộc Israel".

Ông Netanyahu khẳng định Israel "mạnh hơn bao giờ hết", đồng thời cho rằng chiến dịch quân sự được tiến hành với sự hỗ trợ của Mỹ đã loại bỏ mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran.

"Chúng ta quyết tâm tự bảo vệ mình. Chúng ta quyết tâm tấn công kẻ thù. Họ không tấn công chúng ta. Iran đang kiềm chế không làm vậy và họ biết tại sao", ông Netanyahu nói.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Israel cảnh báo Tehran có thể "mắc sai lầm" nếu tiến hành một cuộc tấn công.

"Nếu họ làm vậy, họ sẽ phải hứng chịu một đòn mạnh hơn bất cứ điều gì họ có thể tưởng tượng", ông Netanyahu tuyên bố.

Những phát biểu trên được ông Netanyahu đưa ra trong bối cảnh ông ca ngợi các lực lượng quân đội và cơ quan an ninh Israel đang tiếp tục hoạt động tại Lebanon, Gaza và Bờ Tây. Ông đồng thời gửi lời cảnh báo tới các đối thủ: "Đừng gây chuyện với chúng tôi".