Anh tuyên bố tiếp tục siết chặt trừng phạt Nga

Theo Văn phòng Thủ tướng Anh, ông Andy Burnham đưa ra cam kết này trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tính cấp thiết của việc duy trì áp lực lên Nga, tiếp nối gói trừng phạt mà London vừa công bố hồi đầu tuần.

Thủ tướng Anh Andy Burnham. Ảnh: Reuters

Trước đó, ngày 8/10, Chính phủ Anh đã bổ sung 38 thực thể vào danh sách trừng phạt, đánh mạnh vào nguồn thu dầu mỏ, mạng lưới tài chính và chuỗi cung ứng phục vụ hoạt động quân sự của Nga.

Trong lĩnh vực dầu khí, London áp đặt trừng phạt đối với Công ty dầu khí nhà nước Nga là Zarubezhneft và Công ty INK Capital. Theo Chính phủ Anh, các biện pháp hiện nay bao phủ hơn 90% năng lực sản xuất dầu của Nga. Anh cũng đưa thêm 12 tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” vào danh sách trừng phạt, nâng tổng số tàu bị áp dụng biện pháp này lên hơn 600.

Ngoài ra, đợt cấm vận mới còn khóa chặt ba sàn giao dịch tiền số, hai cổng thanh toán cùng các nhà cung ứng linh kiện điện tử, máy công cụ và vật liệu chế tạo tên lửa, máy bay không người lái. Phía Anh cho rằng các mạng lưới này hỗ trợ Nga né tránh trừng phạt và duy trì nguồn lực cho chiến tranh.

Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Anh và Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi Nga lập tức chấp thuận ngừng bắn, theo đó chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine và các tàu thuyền trên Biển Đen. Theo hai nhà lãnh đạo, động thái này sẽ giúp tăng nguồn cung năng lượng và lương thực cho thị trường toàn cầu.

Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất sẽ sớm có cuộc gặp trực tiếp. Tuy nhiên, thời gian, địa điểm cuộc gặp và các biện pháp trừng phạt tiếp theo chưa được phía Anh công bố.