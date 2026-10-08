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Pháp thử tên lửa có khả năng hạt nhân, Nga cảnh báo châu Âu đi vào “ngõ cụt”

Thứ Năm, 08:42, 08/10/2026
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VOV.VN - Nga ngày 7/10 cho rằng vụ Pháp thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân M51.3, phóng từ tàu ngầm cho thấy châu Âu đang định hình chính sách quốc phòng và an ninh theo hướng đối đầu với Nga.

 

Nga đánh giá đây là một “con đường dẫn đến ngõ cụt”. Trước đó một ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ca ngợi vụ thử tên lửa ngoài khơi vùng Brittany, gọi đây là một thông điệp “được gửi đi một cách đanh thép tới bất cứ nơi nào tên lửa nhắm đến”, nhưng không trực tiếp đề cập đến Nga.

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Một vụ thử tên lửa của Pháp. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Pháp)

Vụ thử diễn ra trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến xung đột Ukraine, an ninh châu Âu và vấn đề răn đe hạt nhân gia tăng. Nga gần đây cũng tái khẳng định lập trường về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp nước này bị tấn công, trong đó có cảnh báo liên quan đến vùng lãnh thổ Kaliningrad.

Phát biểu về vụ thử, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đã ghi nhận thông điệp từ Pháp và cho rằng động thái này phản ánh xu hướng quân sự hóa mà Moscow nhận thấy tại châu Âu.

“Họ đang xây dựng bản sắc trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh dựa trên sự đối đầu với Liên bang Nga. Đây là con đường dẫn đến ngõ cụt. Lịch sử cho thấy con đường này không mang lại kết quả tốt đẹp”, ông Peskov nói.

Ông Peskov cho biết, Nga vẫn duy trì cảnh giác trước những diễn biến liên quan đến an ninh, đồng thời khẳng định Moscow sẵn sàng đối thoại. “Chúng tôi cho rằng mọi vấn đề cần được giải quyết thông qua đối thoại, thay vì các vụ phóng tên lửa chỉ để phô diễn sức mạnh”.

Hồng Anh/VOV.VN
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