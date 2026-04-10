Iran - Nga thảo luận về lệnh ngừng bắn và eo biển Hormuz

Trong cuộc trao đổi, ông Araghchi “nhấn mạnh trách nhiệm của Mỹ trong việc tuân thủ các cam kết chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả tại Lebanon", theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Iran. Ngoại trưởng Iran cũng cho biết việc đảm bảo an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz sẽ chỉ có thể thực hiện “với điều kiện Mỹ tuân thủ các cam kết của mình”.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Abbas Araghchi cũng gửi lời cảm ơn Nga vì Moscow đã sử dụng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với một nghị quyết mà ông cho là “phi lý và mang tính một chiều”, do Mỹ đề xuất nhằm mở lại tuyến hàng hải này.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga ngày 9/4 lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Israel nhằm vào Lebanon, đồng thời kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Cơ quan này cho rằng các hành động mang tính leo thang như vậy có nguy cơ làm chệch hướng tiến trình đàm phán đang diễn ra và đẩy khu vực vào vòng xoáy căng thẳng mới.

Israel đã tiến hành các cuộc không kích dữ dội nhất nhằm vào Lebanon kể từ khi xung đột với lực lượng Hezbollah bùng phát vào tháng trước, khiến hơn 250 người thiệt mạng trong ngày 8/4. Diễn biến này xảy ra khi nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn nối lại các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào miền Bắc Israel, sau một khoảng thời gian tạm lắng theo lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran.