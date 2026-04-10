Iran - Nga thảo luận về lệnh ngừng bắn và eo biển Hormuz

Thứ Sáu, 06:06, 10/04/2026
VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 9/4 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov, trong đó hai bên thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ, cũng như tình hình hiện tại tại eo biển Hormuz.

Trong cuộc trao đổi, ông Araghchi “nhấn mạnh trách nhiệm của Mỹ trong việc tuân thủ các cam kết chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả tại Lebanon", theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Iran. Ngoại trưởng Iran cũng cho biết việc đảm bảo an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz sẽ chỉ có thể thực hiện “với điều kiện Mỹ tuân thủ các cam kết của mình”.

iran - nga thao luan ve lenh ngung ban va eo bien hormuz hinh anh 1
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Abbas Araghchi cũng gửi lời cảm ơn Nga vì Moscow đã sử dụng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với một nghị quyết mà ông cho là “phi lý và mang tính một chiều”, do Mỹ đề xuất nhằm mở lại tuyến hàng hải này.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga ngày 9/4 lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Israel nhằm vào Lebanon, đồng thời kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Cơ quan này cho rằng các hành động mang tính leo thang như vậy có nguy cơ làm chệch hướng tiến trình đàm phán đang diễn ra và đẩy khu vực vào vòng xoáy căng thẳng mới.

Israel đã tiến hành các cuộc không kích dữ dội nhất nhằm vào Lebanon kể từ khi xung đột với lực lượng Hezbollah bùng phát vào tháng trước, khiến hơn 250 người thiệt mạng trong ngày 8/4. Diễn biến này xảy ra khi nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn nối lại các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào miền Bắc Israel, sau một khoảng thời gian tạm lắng theo lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: Iran và Nga Ngoại trưởng Iran lệnh ngừng bắn Iran Mỹ eo biển Hormuz cuộc chiến Iran
Lãnh tụ tối cao Iran khẳng định quyết tâm trả thù cho người cha bị hạ sát
VOV.VN - Lãnh tụ tối cao Iran, ông Mojtaba Khamenei, tuyên bố Tehran vẫn quyết tâm "tiến hành trả đũa" cho người cha bị hạ sát của ông cũng như tất cả những người thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Nóng thế giới ngày 10/4: Ông Trump cảnh báo đòn "mạnh chưa từng có" nhằm vào Iran

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Iran tái phong tỏa eo biển Hormuz, cáo buộc Mỹ vi phạm điều kiện ngừng bắn. Israel oanh tạc dữ dội tại Lebanon khiến hơn 200 người thiệt mạng. Ông Trump cảnh báo tung đòn "mạnh chưa từng có" nếu đàm phán với Iran thất bại...

Ông Trump cảnh báo Iran không được thu phí với tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đã đưa ra cảnh báo cứng rắn nhằm vào lãnh đạo Iran, sau khi xuất hiện thông tin nước này đang cân nhắc áp phí đối với các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

