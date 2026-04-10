Ông Trump cảnh báo Iran không được thu phí với tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz

Thứ Sáu, 05:28, 10/04/2026
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đã đưa ra cảnh báo cứng rắn nhằm vào lãnh đạo Iran, sau khi xuất hiện thông tin nước này đang cân nhắc áp phí đối với các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

“Có thông tin cho rằng Iran đang thu phí các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Điều đó tốt nhất là không xảy ra và nếu đang xảy ra thì họ phải dừng ngay lập tức!”, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Mặc dù một lệnh ngừng bắn đã được công bố vào tối 7/4, trong đó ông Trump cho biết bao gồm việc “MỞ LẠI HOÀN TOÀN, NGAY LẬP TỨC” tuyến hàng hải này, nhưng lưu lượng tàu chở dầu qua tuyến đường huyết mạch này vẫn gần như không tồn tại do thiếu hướng dẫn rõ ràng từ phía Iran.

Ong trump canh bao iran khong duoc thu phi voi tau cho dau di qua eo bien hormuz hinh anh 1
Ảnh một tàu chở hàng ở eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Eo biển Hormuz có thể đang trên danh nghĩa mở cửa trở lại cho hoạt động hàng hải nhưng các lãnh đạo ngành vận tải biển và giới phân tích cho rằng những bất định xoay quanh thỏa thuận ngừng bắn vẫn khiến việc đi qua khu vực này trở nên quá rủi ro ở thời điểm hiện tại.

Các doanh nghiệp vận tải cho biết, đến nay vẫn thiếu hàng loạt yếu tố then chốt, bao gồm sự chấp thuận rõ ràng và các bảo đảm an toàn cụ thể từ phía Iran, hướng dẫn chi tiết về cách thức và thời điểm tàu thuyền có thể quá cảnh, cũng như một triển vọng dài hạn về tương lai của tuyến hàng hải này.

Trước đó trong tuần, CNN dẫn lời một quan chức tại Tehran cho biết chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz đã được đưa vào danh sách các yêu cầu nhằm chấm dứt xung đột, làm dấy lên lo ngại về những hệ lụy kinh tế kéo dài trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Ủy ban An ninh thuộc Quốc hội Iran đã thông qua một kế hoạch áp phí đối với các tàu đi qua eo biển này, đồng thời thực thi “vai trò chủ quyền của Iran”, đài truyền hình nhà nước dẫn lời một thành viên ủy ban cho hay hôm 6/4.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: eo biển Hormuz thu phí qua eo biển Hormuz Trump cảnh báo Iran thu phí cuộc chiến Iran
Tin liên quan

Giá dầu bật tăng do lo ngại nguồn cung qua eo biển Hormuz bị gián đoạn
Giá dầu bật tăng do lo ngại nguồn cung qua eo biển Hormuz bị gián đoạn

VOV.VN - Theo Reuters, giá dầu tăng 3% vào hôm nay 9/4 khi những nghi ngờ về thỏa thuận ngừng bắn mong manh kéo dài hai tuần ở Trung Đông làm dấy lên lo ngại rằng dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz quan trọng sẽ vẫn bị hạn chế.

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz, yêu cầu Mỹ chấm dứt “gây hấn”
Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz, yêu cầu Mỹ chấm dứt “gây hấn”

VOV.VN - Iran tuyên bố sẽ cho phép tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz theo các quy chuẩn và luật pháp quốc tế, với điều kiện Mỹ chấm dứt “các hành động gây hấn” tại Trung Đông và Israel ngừng tấn công Lebanon.

Eo biển Hormuz bị đóng cửa hoàn toàn, buộc các tàu chở dầu phải quay đầu
Eo biển Hormuz bị đóng cửa hoàn toàn, buộc các tàu chở dầu phải quay đầu

VOV.VN - Theo kênh truyền hình quốc gia Iran PressTV, hoạt động di chuyển của các tàu thuyền qua eo biển Hormuz đã bị tạm dừng, buộc các tàu chở dầu phải quay đầu, ngay sau khi một lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vừa được thiết lập.

