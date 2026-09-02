Anh viện trợ hơn 50 triệu bảng giúp Congo ứng phó Ebola

Theo Bộ Ngoại giao Anh, nguồn kinh phí sẽ được sử dụng để tăng cường giám sát dịch bệnh, hỗ trợ nhân viên y tế tuyến đầu, mở rộng khả năng tiếp cận điều trị và nâng cao năng lực kiểm soát lây nhiễm. Khoản viện trợ cũng phục vụ hoạt động truyền thông, tiếp cận cộng đồng và tổ chức mai táng an toàn nhằm hạn chế nguy cơ virus tiếp tục lây lan.

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ tại một cơ sở điều trị Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Ảnh: Reuters.

Trước đó, vào tháng 5, Chính phủ Anh đã phân bổ tối đa 20 triệu bảng cho các hoạt động ứng phó dịch bệnh. Khoản viện trợ mới nâng tổng mức đóng góp của Anh lên 78 triệu bảng.

Đợt dịch lần này được đánh giá là dịch Ebola lớn thứ hai và lây lan nhanh nhất từng được ghi nhận trên thế giới. Dịch bệnh do chủng Bundibugyo hiếm gặp gây ra.

Hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị nào được phê duyệt dành riêng cho chủng virus này. Do đó, phát hiện sớm, cách ly, kiểm soát lây nhiễm và chăm sóc hỗ trợ giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc khống chế dịch bệnh.