Áo bác khả năng Ukraine trở thành thành viên EU trong tương lai

Phát biểu trước báo giới, bà Bauer, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Áo nhấn mạnh, mọi quốc gia ứng cử viên, bao gồm Ukraine, đều phải đáp ứng cùng một bộ tiêu chí và chứng minh năng lực thông qua những thành tựu thực tế. Theo bà Bauer, trong những tháng gần đây, Tổng thống Zelensky ngày càng có xu hướng cố gắng áp đặt lên EU khung thời gian gia nhập, trong khi đó Ukraine vẫn cần đáp ứng nhiều yêu cầu, đặc biệt là việc củng cố pháp quyền, chống tham nhũng và điều chỉnh hệ thống pháp luật cho phù hợp với các tiêu chuẩn châu Âu. Việc bỏ qua những yêu cầu này sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm, làm suy yếu chính nguyên tắc nền tảng của quá trình mở rộng EU.

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Áo Claudia Bauer. Ảnh: news.liga.net

Bà Bauer cảnh báo, Ukraine có dân số khoảng 39 triệu người và cơ cấu nông nghiệp khác biệt rõ rệt so với phần lớn các quốc gia thành viên EU. Việc kết nạp một quốc gia có quy mô và đặc điểm như vậy sẽ làm thay đổi đáng kể cán cân quyền lực, ngân sách và chính sách chung của EU. Ngoài ra, việc thúc đẩy quá trình kết nạp EU của Ukraine có thể sẽ làm suy yếu sự gắn kết nội bộ và uy tín của Khối.

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Áo cũng đề xuất mô hình hội nhập theo từng giai đoạn, hay còn gọi là tư cách thành viên một phần. Theo cách tiếp cận này, các quốc gia ứng cử viên có thể từng bước tiến gần hơn tới tư cách thành viên đầy đủ, tùy thuộc vào mức độ đáp ứng các tiêu chí cụ thể. Mô hình này đã được EU thảo luận từ đầu năm nay như một giải pháp linh hoạt dành cho những quốc gia muốn thắt chặt quan hệ với Liên minh nhưng chưa sẵn sàng hoặc chưa đủ điều kiện gia nhập toàn diện. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky nhiều lần bác bỏ các đề xuất này, đồng thời khẳng định Ukraine chỉ chấp nhận tư cách thành viên đầy đủ.

Trước đó, Thủ tướng Đức từng đề xuất một quy chế đặc biệt dành cho Ukraine trong giai đoạn chuyển tiếp, trong khi các quan chức EU đều nhận định rằng, việc kết nạp Ukraine khó có thể diễn ra trước năm 2030.

Theo giới phân tích, lập trường của Áo, cùng với sự thận trọng của một số thành viên khác cho thấy, việc mở rộng EU có thể sẽ trở thành một trong những thách thức chính trị lớn nhất của châu Âu trong những năm tới.