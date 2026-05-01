Myanmar áp dụng quản chế tại gia đối với bà Aung San Suu Kyi

Truyền thông nhà nước Myanmar ngày 30/4 cho biết, cựu Cố vấn Nhà nước Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, đã được chuyển từ nhà tù Naypyitaw sang hình thức quản chế tại gia. Đây là bước thay đổi đáng chú ý trong tình trạng giam giữ của bà kể từ sau sự kiện chính biến năm 2021.

Theo thông báo của chính quyền Myanmar, tất cả tù nhân sẽ được giảm án trong tuần này. Động thái diễn ra sau một loạt lệnh ân xá của tân Tổng thống Min Aung Hlaing. Trước đó, bản án 27 năm tù của bà Suu Kyi đã được giảm thêm 1/6 trong đợt ân xá ngày 17/4 nhân dịp Tết Thingyan, cùng với việc phóng thích cựu Tổng thống Win Myint. Trong đợt ân xá này, hơn 4.300 tù nhân, trong đó có 179 người nước ngoài, đã được trả tự do.

Ông Min Aung Hlaing, 69 tuổi, vừa được Quốc hội bầu làm Tổng thống Myanmar ngày 3/4. Trong lễ nhậm chức, ông khẳng định ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới là “hòa bình, ổn định và hòa giải dân tộc”.