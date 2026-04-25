  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Myanmar thiết quân luật tại 60 thị trấn

Thứ Bảy, 09:11, 25/04/2026
VOV.VN - Chính quyền Myanmar vừa công bố lệnh thiết quân luật mở rộng tại nhiều khu vực xung đột, nhấn mạnh đây là bước đi cần thiết để bảo đảm ổn định và trật tự xã hội.

Theo truyền thông nhà nước Myanmar ngày 24/4, Tổng thống Min Aung Hlaing đã ban hành sắc lệnh khẩn cấp, áp dụng thiết quân luật tại 60 thị trấn thuộc các bang Kachin, Kayah, Kayin, Chin, Shan, Rakhine và các vùng Sagaing, Magway, Mandalay.

Một góc thành phố Yangon, Myanmar. Ảnh: VOV-Bangkok.

Trong thời gian 90 ngày, toàn bộ quyền hành pháp và tư pháp tại các khu vực này sẽ được chuyển giao cho Tư lệnh quân đội Myanmar, tướng Ye Win Oo. Chính quyền cho biết biện pháp này nhằm “chấm dứt khủng bố vũ trang” và khôi phục “pháp quyền” tại những địa bàn đang xảy ra xung đột, đồng thời nhấn mạnh đây là bước đi cần thiết để bảo đảm ổn định và trật tự xã hội.

Cùng ngày 24/4, vấn đề Myanmar cũng là trọng tâm trong cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Thái Lan và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong chuyến thăm chính thức Thái Lan. Chia sẻ với truyền thông sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết: “Chúng tôi mong muốn được thấy Myanmar trở lại với gia đình ASEAN. Tuy nhiên, để điều đó xảy ra, tái kết nối phải là một lộ trình hai chiều. Điều này có nghĩa là chính phủ Myanmar cũng cần có những bước đi cụ thể để giải quyết các mối quan ngại của ASEAN”.

Liên quan đến các sự cố quân sự tại khu vực biên giới Myanmar gây ảnh hưởng đến lãnh thổ Thái Lan thời gian qua, Ngoại trưởng Sihasak cho biết đã trao đổi trực tiếp và đề nghị các bên liên quan tại Myanmar kiềm chế tối đa, giảm leo thang bạo lực, hướng tới mục tiêu ngừng bắn toàn diện trên thực địa.

Tag: Tình hình Myanmar thiết quân luật ASEAN
Philippines hồi hương 78 công dân bị lừa đảo làm việc bất hợp pháp ở Myanmar
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Philippines hôm qua (18/4) cho biết, 78 công dân nước này bị lừa đảo làm việc bất hợp pháp đã được Myanmar trả tự do. Đại sứ quán Philippines đang phối hợp với chính quyền sở tại tạo điều kiện thuận lợi để hồi hương nhanh chóng, an toàn.

Thái Lan thúc đẩy quan hệ song phương với Myanmar hậu bầu cử
VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow dự kiến sẽ có chuyến thăm chính thức tới Myanmar vào ngày 22/4. Đây được xem là nỗ lực ngoại giao đáng chú ý nhằm thảo luận về tương lai quan hệ song phương trong bối cảnh cả hai quốc gia vừa kiện toàn bộ máy Nội các mới.

Myanmar giảm án cho bà Aung San Suu Kyi, trả tự do cho cựu Tổng thống Win Myint
VOV.VN - Nhân dịp Tết cổ truyền Myanmar (Thingyan), nước này đã công bố lệnh đặc xá cho hơn 4.300 tù nhân. Đáng chú ý, cựu Tổng thống Win Myint đã chính thức được trả tự do, trong khi bản án của cựu Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi cũng được giảm nhẹ. 

