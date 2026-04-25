Myanmar thiết quân luật tại 60 thị trấn

Theo truyền thông nhà nước Myanmar ngày 24/4, Tổng thống Min Aung Hlaing đã ban hành sắc lệnh khẩn cấp, áp dụng thiết quân luật tại 60 thị trấn thuộc các bang Kachin, Kayah, Kayin, Chin, Shan, Rakhine và các vùng Sagaing, Magway, Mandalay.

Một góc thành phố Yangon, Myanmar. Ảnh: VOV-Bangkok.

Trong thời gian 90 ngày, toàn bộ quyền hành pháp và tư pháp tại các khu vực này sẽ được chuyển giao cho Tư lệnh quân đội Myanmar, tướng Ye Win Oo. Chính quyền cho biết biện pháp này nhằm “chấm dứt khủng bố vũ trang” và khôi phục “pháp quyền” tại những địa bàn đang xảy ra xung đột, đồng thời nhấn mạnh đây là bước đi cần thiết để bảo đảm ổn định và trật tự xã hội.

Cùng ngày 24/4, vấn đề Myanmar cũng là trọng tâm trong cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Thái Lan và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong chuyến thăm chính thức Thái Lan. Chia sẻ với truyền thông sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết: “Chúng tôi mong muốn được thấy Myanmar trở lại với gia đình ASEAN. Tuy nhiên, để điều đó xảy ra, tái kết nối phải là một lộ trình hai chiều. Điều này có nghĩa là chính phủ Myanmar cũng cần có những bước đi cụ thể để giải quyết các mối quan ngại của ASEAN”.

Liên quan đến các sự cố quân sự tại khu vực biên giới Myanmar gây ảnh hưởng đến lãnh thổ Thái Lan thời gian qua, Ngoại trưởng Sihasak cho biết đã trao đổi trực tiếp và đề nghị các bên liên quan tại Myanmar kiềm chế tối đa, giảm leo thang bạo lực, hướng tới mục tiêu ngừng bắn toàn diện trên thực địa.