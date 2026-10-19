Tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia (AMMTC), các nước sẽ thảo luận các biện pháp để tăng cường hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia. Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chính quyền địa phương (DILG) Philippines Juanito Victor C. Remulla chủ trì các cuộc thảo luận về phản ứng của khu vực đối với các mối đe dọa an ninh nghiêm trọng, bao gồm nạn buôn người, tội phạm mạng, buôn bán ma túy, rửa tiền và buôn lậu vũ khí trái phép.

ASEAN tăng cường hành động khu vực chống tội phạm xuyên quốc gia.

Hội nghị là cơ hội để các cơ quan hoạch định chính sách cao nhất của ASEAN thảo luận về hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm cả công tác quản lý biên giới. Trong khuôn khổ sự kiện kéo dài 3 ngày này, các phiên tham vấn với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng sẽ được tổ chức, nhằm thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và các đối tác đối thoại trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia.

Các cuộc họp làm nổi bật những sáng kiến quan trọng của khu vực, bao gồm các tuyên bố về việc ngăn chặn hành vi lạm dụng hoặc bóc lột tình dục trực tuyến, cũng như bảo vệ trẻ em trong môi trường kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo; đồng thời tăng cường vai trò của các cơ quan thực thi pháp luật ASEAN trong công tác chuẩn bị ứng phó khẩn cấp và cứu trợ thiên tai. Các cuộc họp sẽ khép lại bằng nghi thức chuyển giao chức Chủ tịch từ Philippines sang Singapore, đánh dấu sự chuyển giao vai trò lãnh đạo trong cuộc chiến không ngừng nghỉ của ASEAN chống lại tội phạm xuyên quốc gia.

Là nước đăng cai tổ chức Hội nghị, Philippines tái khẳng định cam kết đối với sự đoàn kết ASEAN và hành động tập thể nhằm củng cố an ninh khu vực, tăng cường hợp tác thực thi pháp luật, cũng như giải quyết các mối đe dọa từ tội phạm xuyên quốc gia đang ngày càng biến đổi phức tạp.