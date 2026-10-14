Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Nga - ASEAN đi vào chiều sâu

Nga và ASEAN thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và an ninh

Tại buổi hội đàm, hai bên đã rà soát tiến trình hợp tác, thảo luận những biện pháp cụ thể nhằm tăng cường quan hệ đối tác trong khuôn khổ Kế hoạch Hành động toàn diện ASEAN – Nga giai đoạn 2026 - 2030. Hai bên cũng trao đổi quan điểm về tình hình khu vực và quốc tế, tái khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

Về phía Nga, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đánh giá cao vai trò của Ban Thư ký ASEAN trong công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao Nga – ASEAN, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải chuyển các quyết định cấp cao thành những chương trình hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn tại buổi hội đàm (Nguồn: Mid.ru).

Ngoại trưởng Sergey Lavrov khẳng định: “Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN là một trong những ưu tiên nhất quán của chúng tôi tại châu Á và khu vực Á – Âu. Chúng tôi coi Hiệp hội là đối tác tin cậy. Hai bên không chỉ có nhiều năm hợp tác trên trường quốc tế mà còn ngày càng có thêm những dự án hợp tác thực chất đang được triển khai và hiện thực hóa”.

Ngoại trưởng Nga cũng cho biết hai bên đang thảo luận mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như an ninh hàng hải, phòng chống dịch bệnh, hợp tác thanh niên và hải quan. Phía Nga cũng quan tâm đến triển vọng tăng cường kết nối giữa ASEAN với các cơ chế hội nhập Á – Âu, trong đó có Liên minh Kinh tế Á – Âu (EAEU) và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Trong chuyến thăm, Tổng Thư ký ASEAN dự kiến có các cuộc tiếp xúc với đại diện Văn phòng Tổng thống Nga, lãnh đạo một số bộ liên bang, Ủy ban Kinh tế Á – Âu, đồng thời tham dự Diễn đàn quốc tế Tuần lễ Năng lượng Nga.

Chuyến thăm được kỳ vọng góp phần thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao, mở rộng hợp tác thực chất giữa Nga và ASEAN trong bối cảnh hai bên tìm kiếm những động lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược.