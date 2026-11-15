ASEAN và Trung Quốc đạt đồng thuận gần 90% nội dung dự thảo COC
VOV.VN - Malaysia, nước điều phối quan hệ ASEAN-Trung Quốc nhiệm kỳ 2024-2027, cho biết hai bên đã đạt được đồng thuận về gần 90% nội dung dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), đồng thời bày tỏ lạc quan về khả năng sớm hoàn tất đàm phán, dù một số vấn đề tồn đọng vẫn cần được tháo gỡ.
Trả lời báo giới sau khi tham dự các cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Philippines ngày 14/11, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Mohamad Hasan cho biết, tiến trình đàm phán COC giữa ASEAN và Trung Quốc đang bước vào giai đoạn cuối cùng. Theo ông, gần 90% các thuật ngữ, đoạn văn và câu chữ trong dự thảo COC đã được các bên nhất trí.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia cho biết các quốc gia liên quan vẫn cần tiếp tục tìm kiếm sự đồng thuận trong một số vấn đề nhạy cảm. Ông nhấn mạnh, với vai trò là nước điều phối quan hệ ASEAN-Trung Quốc, Malaysia cam kết thúc đẩy tiến trình đàm phán nhằm sớm hoàn tất COC. Những nỗ lực hiện nay đang tập trung vào việc tìm kiếm sự đồng thuận và hài hòa về lập trường giữa các quốc gia liên quan.
Ông Mohamad Hasan cho biết thêm, thời hạn 3 năm mà các bên từng đặt ra để hoàn tất đàm phán COC sẽ kết thúc trong năm 2026. Trong bối cảnh đó, ASEAN và Trung Quốc đang tiếp tục nỗ lực thúc đẩy đàm phán, hướng tới mục tiêu hoàn tất tiến trình này trong thời gian sớm nhất.