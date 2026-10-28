ADDM+1: Mỹ đề xuất xây dựng một khuôn khổ hợp tác quốc phòng Mỹ - ASEAN

Phát biểu trước các Bộ trưởng quốc phòng trong khu vực ASEAN tại Cebu (Philippines), Bộ trưởng Pete Hegseth nhấn mạnh tầm nhìn của Mỹ về một khu vực Thái Bình Dương ổn định, an ninh và thịnh vượng, được trình bày tại Đối thoại Shangri-La (Singapore) vừa qua. Đó là tầm nhìn dựa trên sức mạnh, được xây dựng trên nền tảng của các quốc gia hùng mạnh, tự cường; những quốc gia có khả năng bảo vệ chủ quyền của chính mình và đóng góp vào sự cân bằng quyền lực có lợi cho tất cả các bên.

Cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và Mỹ tại Cebu, Philippines.

"Mỹ sẵn sàng hợp tác với ASEAN dựa trên hoàn cảnh, ưu tiên riêng của từng quốc gia và những lợi ích chung mà chúng ta cùng chia sẻ. Chúng ta có thể không đồng thuận về mọi vấn đề. Tuy nhiên, sự đồng thuận về các nguyên tắc cơ bản là đủ để tạo nền tảng cho hợp tác thực chất ở những lĩnh vực mà hai bên có lợi ích chung rõ ràng. Đây chính là kiểu hợp tác mà Bộ Chiến tranh Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy với các đối tác ASEAN", ông Pete Hegseth nhấn mạnh định hướng hợp tác quốc phòng với các quốc gia ASEAN.

Theo Bộ trưởng Pete Hegseth, thông qua việc tăng cường nhận thức về không gian hàng hải, cải thiện khả năng tương tác và đẩy mạnh hợp tác giữa lực lượng hải quân các bên là những minh chứng cụ thể cho sự hợp tác của Mỹ với các đối tác.

Hướng tới hợp tác tương lai tại khu vực, Bộ trưởng Pete Hegseth cho biết Mỹ mong muốn đặt ra những mục tiêu tham vọng hơn nữa, đặc biệt khi hai bên kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ chính thức giữa Mỹ và ASEAN vào năm 2027. Mỹ đề xuất cùng xây dựng một khuôn khổ hợp tác quốc phòng Mỹ - ASEAN, một khuôn khổ thực chất, nhằm định hướng cho sự hợp tác giữa hai bên trong những năm tới. Bộ trưởng khẳng định, cùng với các đối tác ASEAN, Mỹ mong muốn thúc đẩy hòa bình, sự thịnh vượng và chủ quyền cho tất cả các quốc gia thành viên, dựa trên nền tảng là sự tôn trọng lẫn nhau và sức mạnh.

Với tư cách nước Chủ tịch ADMM 20, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Teodoro đánh giá cao sự ủng hộ kiên định của Mỹ đối với vai trò trung tâm của ASEAN và sự tham gia của Mỹ vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, bao gồm khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+). Theo ông Teodoro, các hợp tác​​ mang đến những cơ hội thiết thực để củng cố quan hệ đối tác hàng hải và giao lưu nhân dân, góp phần duy trì hòa bình, ổn định tại Đông Nam Á, cũng như thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.