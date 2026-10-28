English
/ QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

ADDM+1: Mỹ đề xuất xây dựng một khuôn khổ hợp tác quốc phòng Mỹ - ASEAN

Thứ Tư, 16:26, 28/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ trưởng chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 28/10 khẳng định Mỹ sẵn sàng và mong muốn hợp tác với các quốc gia ASEAN, đề xuất cùng xây dựng một khuôn khổ hợp tác quốc phòng Mỹ - ASEAN, nhằm định hướng hợp tác trong những năm tới.

 

Phát biểu trước các Bộ trưởng quốc phòng trong khu vực ASEAN tại Cebu (Philippines), Bộ trưởng Pete Hegseth nhấn mạnh tầm nhìn của Mỹ về một khu vực Thái Bình Dương ổn định, an ninh và thịnh vượng, được trình bày tại Đối thoại Shangri-La (Singapore) vừa qua. Đó là tầm nhìn dựa trên sức mạnh, được xây dựng trên nền tảng của các quốc gia hùng mạnh, tự cường; những quốc gia có khả năng bảo vệ chủ quyền của chính mình và đóng góp vào sự cân bằng quyền lực có lợi cho tất cả các bên.

addm 1 my de xuat xay dung mot khuon kho hop tac quoc phong my - asean hinh anh 1
Cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và Mỹ tại Cebu, Philippines.

"Mỹ sẵn sàng hợp tác với ASEAN dựa trên hoàn cảnh, ưu tiên riêng của từng quốc gia và những lợi ích chung mà chúng ta cùng chia sẻ. Chúng ta có thể không đồng thuận về mọi vấn đề. Tuy nhiên, sự đồng thuận về các nguyên tắc cơ bản là đủ để tạo nền tảng cho hợp tác thực chất ở những lĩnh vực mà hai bên có lợi ích chung rõ ràng. Đây chính là kiểu hợp tác mà Bộ Chiến tranh Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy với các đối tác ASEAN", ông Pete Hegseth nhấn mạnh định hướng hợp tác quốc phòng với các quốc gia ASEAN.

Theo Bộ trưởng Pete Hegseth, thông qua việc tăng cường nhận thức về không gian hàng hải, cải thiện khả năng tương tác và đẩy mạnh hợp tác giữa lực lượng hải quân các bên là những minh chứng cụ thể cho sự hợp tác của Mỹ với các đối tác.

Hướng tới hợp tác tương lai tại khu vực, Bộ trưởng Pete Hegseth cho biết Mỹ mong muốn đặt ra những mục tiêu tham vọng hơn nữa, đặc biệt khi hai bên kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ chính thức giữa Mỹ và ASEAN vào năm 2027. Mỹ đề xuất cùng xây dựng một khuôn khổ hợp tác quốc phòng Mỹ - ASEAN, một khuôn khổ thực chất, nhằm định hướng cho sự hợp tác giữa hai bên trong những năm tới. Bộ trưởng khẳng định, cùng với các đối tác ASEAN, Mỹ mong muốn thúc đẩy hòa bình, sự thịnh vượng và chủ quyền cho tất cả các quốc gia thành viên, dựa trên nền tảng là sự tôn trọng lẫn nhau và sức mạnh.

Với tư cách nước Chủ tịch ADMM 20, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Teodoro đánh giá cao sự ủng hộ kiên định của Mỹ đối với vai trò trung tâm của ASEAN và sự tham gia của Mỹ vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, bao gồm khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+). Theo ông Teodoro, các hợp tác​​ mang đến những cơ hội thiết thực để củng cố quan hệ đối tác hàng hải và giao lưu nhân dân, góp phần duy trì hòa bình, ổn định tại Đông Nam Á, cũng như thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhật Bản và Mỹ tăng cường liên minh an ninh song phương
Nhật Bản và Mỹ tăng cường liên minh an ninh song phương

VOV.VN - Hôm nay (28/10), Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi và người đồng cấp Mỹ Pete Hegseth đã có cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) tại Cebu, Philippines.

Nhật Bản và Mỹ tăng cường liên minh an ninh song phương

Nhật Bản và Mỹ tăng cường liên minh an ninh song phương

VOV.VN - Hôm nay (28/10), Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi và người đồng cấp Mỹ Pete Hegseth đã có cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) tại Cebu, Philippines.

Mỹ tính mở chiến dịch chớp nhoáng nhằm vào Iran sau bầu cử
Mỹ tính mở chiến dịch chớp nhoáng nhằm vào Iran sau bầu cử

VOV.VN - Mỹ đang chuẩn bị phương án mở chiến dịch quân sự ngắn ngày nhưng cường độ cao vào Iran sau bầu cử giữa nhiệm kỳ, nhằm gia tăng sức ép buộc Tehran trở lại bàn đàm phán.

Mỹ tính mở chiến dịch chớp nhoáng nhằm vào Iran sau bầu cử

Mỹ tính mở chiến dịch chớp nhoáng nhằm vào Iran sau bầu cử

VOV.VN - Mỹ đang chuẩn bị phương án mở chiến dịch quân sự ngắn ngày nhưng cường độ cao vào Iran sau bầu cử giữa nhiệm kỳ, nhằm gia tăng sức ép buộc Tehran trở lại bàn đàm phán.

Iran ra tối hậu thư về hòa bình, Mỹ vướng thế khó tại Vịnh Ba Tư
Iran ra tối hậu thư về hòa bình, Mỹ vướng thế khó tại Vịnh Ba Tư

VOV.VN - Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei tái khẳng định các điều kiện của Tehran để chấm dứt xung đột với Mỹ, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao trong khu vực được đẩy mạnh nhằm ngăn nguy cơ giao tranh bùng phát trở lại tại Vịnh Ba Tư.

Iran ra tối hậu thư về hòa bình, Mỹ vướng thế khó tại Vịnh Ba Tư

Iran ra tối hậu thư về hòa bình, Mỹ vướng thế khó tại Vịnh Ba Tư

VOV.VN - Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei tái khẳng định các điều kiện của Tehran để chấm dứt xung đột với Mỹ, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao trong khu vực được đẩy mạnh nhằm ngăn nguy cơ giao tranh bùng phát trở lại tại Vịnh Ba Tư.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Ông Trump đối mặt “cơn địa chấn” chính trị?
Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Ông Trump đối mặt “cơn địa chấn” chính trị?

VOV.VN - Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 có thể làm thay đổi cán cân quyền lực tại Quốc hội Mỹ, đặt Tổng thống Trump trước phép thử chính trị quan trọng.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Ông Trump đối mặt “cơn địa chấn” chính trị?

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Ông Trump đối mặt “cơn địa chấn” chính trị?

VOV.VN - Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 có thể làm thay đổi cán cân quyền lực tại Quốc hội Mỹ, đặt Tổng thống Trump trước phép thử chính trị quan trọng.

Quốc hội Mỹ sẽ thay đổi ra sao nếu đảng Dân chủ thắng?
Quốc hội Mỹ sẽ thay đổi ra sao nếu đảng Dân chủ thắng?

VOV.VN - Kịch bản đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát một viện của Quốc hội Mỹ có thể mở ra giai đoạn đối đầu mới với Tổng thống Donald Trump, khi phe đối lập có thêm quyền giám sát chính quyền và gây sức ép về ngân sách.

Quốc hội Mỹ sẽ thay đổi ra sao nếu đảng Dân chủ thắng?

Quốc hội Mỹ sẽ thay đổi ra sao nếu đảng Dân chủ thắng?

VOV.VN - Kịch bản đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát một viện của Quốc hội Mỹ có thể mở ra giai đoạn đối đầu mới với Tổng thống Donald Trump, khi phe đối lập có thêm quyền giám sát chính quyền và gây sức ép về ngân sách.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích