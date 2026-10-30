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Đặc phái viên Chủ tịch ASEAN tới Myanmar, thảo luận giải pháp tháo gỡ khủng hoảng

Thứ Sáu, 09:58, 30/10/2026
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VOV.VN - Trong chuyến thăm Myanmar từ ngày 28-30/10, Đặc phái viên Chủ tịch ASEAN, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Maria Theresa Lazaro đã hội đàm với người đồng cấp Myanmar, thảo luận các giải pháp tháo gỡ khủng hoảng tại nước này.

 

Theo Bộ Ngoại giao Myanmar, từ ngày 28/10, Đặc phái viên Chủ tịch ASEAN Maria Theresa Lazaro cùng đoàn công tác đã đến bang Shan, miền Đông Myanmar để giám sát hoạt động hỗ trợ nhân đạo. Đoàn có sự tham gia của Nhóm Giám sát ASEAN (AMT), đại diện Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai (Trung tâm AHA) cùng các nhà ngoại giao từ Đại sứ quán các nước ASEAN tại Myanmar.

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Đặc phái viên Chủ tịch ASEAN Maria Theresa Lazaro cùng đoàn công tác tại bang Shan, miền Đông Myanmar. Nguồn: Bộ Ngoại giao Myanmar

Hoạt động hỗ trợ nhân đạo bao gồm phân phát gạo, các vật dụng, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Trong khuôn khổ chuyến thăm, bà Maria Theresa Lazaro cũng tham dự lễ bàn giao một tu viện Phật giáo được xây dựng lại tại huyện Pyinmana, đồng thời trao tặng dụng cụ học tập cho học sinh tại địa phương. Các hoạt động này nằm trong chương trình hỗ trợ nhân đạo nhằm góp phần tái thiết các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi trận động đất năm 2025 tại Myanmar.

Đáng chú ý, tại cuộc hội đàm diễn ra ở thủ đô Naypyidaw ngày 29/10, Bộ trưởng Ngoại giao U Tin Maung Swe và Đặc phái viên Chủ tịch ASEAN Maria Theresa Lazaro đã tiến hành các cuộc thảo luận thực chất về những biện pháp nhằm khôi phục vai trò và quyền của Myanmar trong tham gia hợp tác ASEAN.

Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, hai bên cũng trao đổi về tình hình triển khai Đồng thuận 5 điểm, thúc đẩy hợp tác song phương và tiếp tục mở rộng hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột, đặc biệt là các địa bàn khó tiếp cận.

Bên cạnh đó, chuyến thăm cũng thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế với khả năng Đặc phái viên ASEAN tiếp xúc với cựu Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi, hiện đang bị quản thúc tại gia. Đến thời điểm hiện tại, chưa có thông tin xác nhận về cuộc gặp này. Trước đó, Philippines (nước Chủ tịch luân phiên của ASEAN) đã nhiều lần đề nghị được tiếp xúc bà Aung San Suu Kyi.

Chuyến thăm lần này được kỳ vọng sẽ góp phần duy trì đối thoại, tăng cường lòng tin và từng bước tháo gỡ những khó khăn, tạo thêm động lực cho hỗ trợ nhân đạo và thúc đẩy giải pháp cho cuộc khủng hoảng kéo dài tại Myanmar.

PV/VOV-Bangkok
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