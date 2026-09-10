Tỷ lệ từ chối thị thực sinh viên ở Australia cao kỷ lục

Số liệu Bộ Nội vụ Australia vừa công bố cho thấy, tỷ lệ sinh viên quốc tế bị từ chối thị thực tăng từ 7,9% vào tháng 6/2025 lên đến 24,2% vào tháng 6/2026.

Đại học New South Wales là một địa điểm du học yêu thích của nhiều sinh viên quốc tế

Mặc dù Australia vẫn chỉ công khai áp dụng một bộ tiêu chuẩn chung cho tất cả các sinh viên quốc tế và khẳng định không đánh giá sinh viên dựa trên quốc tịch song dường như có một số quốc gia, tỷ lệ sinh viên bị từ chối thị thực cao hơn hẳn, trong đó phải kể đến tỷ lệ từ chối thị thực của sinh viên Nepal là hơn 51%, của sinh viên Ấn Độ là hơn 40% trong khi tỷ lệ này ở sinh viên Trung Quốc là 5,8%.

Trong số nhiều hồ sơ bị từ chối cấp thị thực thì nguyên nhân chính là không chứng minh được sinh viên có mục đích duy nhất là đến Australia để học tập.

Bộ Nội vụ Australia cho biết, cơ quan này đang triển khai một loạt các biện pháp nhằm “tăng cường tính toàn vẹn và chất lượng của lĩnh vực giáo dục quốc tế cũng như chương trình thị thực đối với du học sinh” khiến cho việc “rà soát hồ sơ kỹ lưỡng hơn kéo theo tỷ lệ từ chối các hồ sơ không đáp ứng các yêu cầu cũng nhiều hơn”.

Việc nhiều sinh viên quốc tế bị Australia từ chối thị thực diễn ra trong bối cảnh Công đảng cầm quyền tại nước này đang chịu sức ép rất lớn trong việc cắt giảm người nhập cư để giảm sức ép lên xã hội trong nhiều vấn đề như tình trạng thiếu nhà ở và giá thuê nhà tăng cao.

Giáo sư Lý Trần thuộc trường Đại học Deakin cho biết việc từ chối cấp thị thực cho nhiều sinh viên quốc tế là cách thức mà Australia ứng phó với tình trạng một số cơ sở cung cấp dịch vụ giáo dục kém chất lượng, nhiều người muốn lợi dụng tư cách sinh viên để ở lại Australia học tập nên đã đổi khóa học liên tục và tìm nhiều cách để lợi dụng thị thực sinh viên. Tuy vậy điều mà giáo sư Lý Trần lo ngại đó là sinh viên quốc tế ngày càng bị xem như quân cờ chính trị trong cuộc cạnh tranh phiếu bầu của các đảng phái tại nước này thay vì được nhìn nhận đúng nghĩa là sinh viên và là thành viên trong cộng đồng giáo dục của nước này.