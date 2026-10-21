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Australia bắt đầu tuyển công dân Papua New Guinea vào quân đội

Thứ Tư, 17:32, 21/10/2026
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VOV.VN - Trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực để đáp ứng kế hoạch mở rộng quân đội, Australia thông báo sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ tuyển quân của công dân Papua New Guinea từ ngày 16/11 tới.

 

Ngày 21/10, trong chuyến thăm thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết Lực lượng Quốc phòng Australia (ADF) sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký nhập ngũ của công dân Papua New Guinea từ tháng 11 tới.

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Australia bắt đầu tuyển người Papua New Guinea vào quân đội. Ảnh minh họa: Defense

Tất cả ứng viên đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn tuyển chọn của ADF, bao gồm yêu cầu về năng lực, trình độ học vấn, sức khỏe và thể lực. Do quốc tịch Australia là điều kiện bắt buộc để tiếp tục phục vụ trong quân đội, những tân binh Papua New Guinea sau khi được tuyển chọn phải nộp đơn xin nhập quốc tịch Australia ngay khi đáp ứng đủ điều kiện.

Quyết định tuyển công dân Papua New Guinea được đưa ra trong bối cảnh quan hệ quốc phòng giữa hai nước ngày càng được tăng cường, dựa trên những điểm tương đồng về lịch sử, sự tin cậy và tôn trọng chủ quyền của nhau.

Trên nền tảng quan hệ đó, năm 2025, hai nước đã ký Hiệp ước Quốc phòng Pukpuk, đưa Papua New Guinea trở thành đồng minh thứ ba của Australia, sau Mỹ và New Zealand. Hiệp ước cũng cho phép tối đa 10.000 công dân Papua New Guinea gia nhập Lực lượng Quốc phòng Australia.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles khẳng định: “Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với Lực lượng Quốc phòng Australia mà còn đối với lịch sử Papua New Guinea và quan hệ song phương giữa hai nước”.

Ông Marles đồng thời bày tỏ mong muốn chào đón những công dân Papua New Guinea đủ điều kiện gia nhập Lực lượng Quốc phòng Australia và được chứng kiến họ sát cánh cùng các quân nhân Australia.

Theo truyền thông Australia, nước này sẽ triển khai tuyển quân thông qua chương trình thí điểm trị giá 65 triệu AUD, trước mắt tuyển chọn một số sinh viên từ hai trường đại học tại Papua New Guinea, sau đó từng bước mở rộng quy mô tuyển dụng.

Theo kế hoạch, những công dân Papua New Guinea đầu tiên được tuyển chọn sẽ bắt đầu phục vụ trong Lực lượng Quốc phòng Australia từ cuối năm 2027.

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Nhiều nghị sỹ Australia bị đe dọa

VOV.VN - Vụ đâm xe tấn công làm một nghị sỹ nguy kịch vào chiều 19/10 đang làm chấn động dư luận Australia. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp nghị sỹ duy nhất bị đe dọa tại Australia mà nhiều nghị sỹ khác cũng đang phải đối mặt với những mối nguy hiểm rình rập hàng ngày.

Việt Nga/VOV-Australia
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