English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt đối tượng đâm xe vào nữ nghị sĩ Australia

Thứ Hai, 17:50, 19/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nữ nghị sĩ độc lập Helen Haines tại Australia vừa bị xe ô tô đâm bên ngoài văn phòng ở bang Victoria. Hiện tại, nữ nghị sĩ trong tình trạng nguy kịch và đang điều trị tích cực tại bệnh viện.

 

Vào khoảng 3h30 chiều 19/10, nghị sĩ Australia Helen Haines, 65 tuổi, đã bị một xe ô tô đâm ở khu vực gần văn phòng của bà tại vùng Wangaratta thuộc bang Victoria. Nạn nhân bị thương nghiêm trọng và được đưa đi cấp cứu. Vụ việc xảy ra làm chấn động dư luận Australia.

bat doi tuong dam xe vao nu nghi si australia hinh anh 1
Nghị sĩ Australia Helen Haines. Ảnh: Reuters

Theo các nhân chứng, sau khi gây ra vụ đâm xe, người đàn ông lái xe đã bị người đi đường khống chế trước khi cảnh sát đến. Theo thông tin ban đầu vụ đâm xe dường như là vụ tấn công vào nghị sĩ Helen Haines song chưa rõ động cơ của hành động này là gì. Cảnh sát phát hiện trên xe ô tô có 1 con dao và đang bắt giữ người đàn ông 43 tuổi này.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese hiện đang rất quan tâm tới vụ việc đồng thời đề nghị các bên hạ nhiệt các cuộc tranh luận chính trị: "Chúng tôi, trong đó có tôi đã nhiều lần kêu gọi hạ nhiệt trong các cuộc thảo luận về chính trị. Tuy nhiên vẫn còn quá sớm để suy đoán về động cơ của vụ việc".

Thủ tướng Albanese cũng cho biết cảnh sát bang Victoria, cảnh sát liên bang Australia cùng lực lượng chống khủng bố đang phối hợp điều tra vụ việc: "Các cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra lý lịch của đối tượng đang bị giam giữ đồng thời tiến hành các công việc pháp y và cố gắng xác định động cơ của vụ việc. Cơ quan chức năng cũng sẽ tiến hành thẩm vấn những người có liên quan để tìm hiểu về động cơ của vụ việc và kiểm tra xem có bất kỳ mối liên hệ nào hay không".

Việt Nga/VOV-Australia
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Các trường đại học Australia sử dụng AI như thế nào?
Các trường đại học Australia sử dụng AI như thế nào?

VOV.VN - Các trường đại học tại Australia đang dần đưa các mô hình AI vào sử dụng nhằm giúp sinh viên trang bị kỹ năng cần thiết trước khi bước vào thị trường lao động và giúp các giảng viên và nhà nghiên cứu gia tăng năng suất và hiệu quả công việc.

Các trường đại học Australia sử dụng AI như thế nào?

Các trường đại học Australia sử dụng AI như thế nào?

VOV.VN - Các trường đại học tại Australia đang dần đưa các mô hình AI vào sử dụng nhằm giúp sinh viên trang bị kỹ năng cần thiết trước khi bước vào thị trường lao động và giúp các giảng viên và nhà nghiên cứu gia tăng năng suất và hiệu quả công việc.

Những thay đổi mới về thị thực Australia các du học sinh cần nắm rõ
Những thay đổi mới về thị thực Australia các du học sinh cần nắm rõ

VOV.VN - Tiếp tục thực hiện việc siết chặt thị thực cho sinh viên quốc tế nhằm giảm tình trạng thị thực sinh viên bị lợi dụng, chính phủ Australia bắt đầu triển khai những thay đổi lớn đối với thị thực dành cho sinh viên chuẩn bị đến học và đang học tập tại nước này.

Những thay đổi mới về thị thực Australia các du học sinh cần nắm rõ

Những thay đổi mới về thị thực Australia các du học sinh cần nắm rõ

VOV.VN - Tiếp tục thực hiện việc siết chặt thị thực cho sinh viên quốc tế nhằm giảm tình trạng thị thực sinh viên bị lợi dụng, chính phủ Australia bắt đầu triển khai những thay đổi lớn đối với thị thực dành cho sinh viên chuẩn bị đến học và đang học tập tại nước này.

Sydney (Australia) cấm đốt lửa ngoài trời vì nguy cơ cháy rừng
Sydney (Australia) cấm đốt lửa ngoài trời vì nguy cơ cháy rừng

VOV.VN - Hiện tượng El Nino khiến Australia đối mặt với nắng nóng và khô hạn sớm hơn thường lệ. Trước nguy cơ cháy rừng gia tăng, chính quyền đã ban hành lệnh cấm hoàn toàn việc đốt lửa ngoài trời tại khu vực đô thị Sydney mở rộng.

Sydney (Australia) cấm đốt lửa ngoài trời vì nguy cơ cháy rừng

Sydney (Australia) cấm đốt lửa ngoài trời vì nguy cơ cháy rừng

VOV.VN - Hiện tượng El Nino khiến Australia đối mặt với nắng nóng và khô hạn sớm hơn thường lệ. Trước nguy cơ cháy rừng gia tăng, chính quyền đã ban hành lệnh cấm hoàn toàn việc đốt lửa ngoài trời tại khu vực đô thị Sydney mở rộng.

Australia ban hành bộ hướng dẫn sử dụng AI trong trường học
Australia ban hành bộ hướng dẫn sử dụng AI trong trường học

VOV.VN - Việc sử dụng AI đang ngày càng phổ biến trong các trường học. Tuy vậy đi kèm với nó là những lo ngại các công cụ AI được sử dụng quá nhiều sẽ làm giảm khả năng học tập và rèn luyện của học sinh. Để hạn chế điều này, ngày 14/10, Australia ban hành hướng dẫn về việc sử dụng AI trong trường học.

Australia ban hành bộ hướng dẫn sử dụng AI trong trường học

Australia ban hành bộ hướng dẫn sử dụng AI trong trường học

VOV.VN - Việc sử dụng AI đang ngày càng phổ biến trong các trường học. Tuy vậy đi kèm với nó là những lo ngại các công cụ AI được sử dụng quá nhiều sẽ làm giảm khả năng học tập và rèn luyện của học sinh. Để hạn chế điều này, ngày 14/10, Australia ban hành hướng dẫn về việc sử dụng AI trong trường học.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ