Bắt đối tượng đâm xe vào nữ nghị sĩ Australia

Vào khoảng 3h30 chiều 19/10, nghị sĩ Australia Helen Haines, 65 tuổi, đã bị một xe ô tô đâm ở khu vực gần văn phòng của bà tại vùng Wangaratta thuộc bang Victoria. Nạn nhân bị thương nghiêm trọng và được đưa đi cấp cứu. Vụ việc xảy ra làm chấn động dư luận Australia.

Nghị sĩ Australia Helen Haines. Ảnh: Reuters

Theo các nhân chứng, sau khi gây ra vụ đâm xe, người đàn ông lái xe đã bị người đi đường khống chế trước khi cảnh sát đến. Theo thông tin ban đầu vụ đâm xe dường như là vụ tấn công vào nghị sĩ Helen Haines song chưa rõ động cơ của hành động này là gì. Cảnh sát phát hiện trên xe ô tô có 1 con dao và đang bắt giữ người đàn ông 43 tuổi này.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese hiện đang rất quan tâm tới vụ việc đồng thời đề nghị các bên hạ nhiệt các cuộc tranh luận chính trị: "Chúng tôi, trong đó có tôi đã nhiều lần kêu gọi hạ nhiệt trong các cuộc thảo luận về chính trị. Tuy nhiên vẫn còn quá sớm để suy đoán về động cơ của vụ việc".

Thủ tướng Albanese cũng cho biết cảnh sát bang Victoria, cảnh sát liên bang Australia cùng lực lượng chống khủng bố đang phối hợp điều tra vụ việc: "Các cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra lý lịch của đối tượng đang bị giam giữ đồng thời tiến hành các công việc pháp y và cố gắng xác định động cơ của vụ việc. Cơ quan chức năng cũng sẽ tiến hành thẩm vấn những người có liên quan để tìm hiểu về động cơ của vụ việc và kiểm tra xem có bất kỳ mối liên hệ nào hay không".